Milano chiama Dublino: dal 10 al 17 marzo il capoluogo meneghino ospita la terza edizione della Ireland Week, la manifestazione che racconta l’isola del trifoglio e dell’arpa in una settimana ricca di appuntamenti di ogni genere… e per i nostri amici lettori particolarmente interessante perché non mancheranno offerte di viaggio riservate a chi si lascia prendere dall’entusiasmo e prenota un soggiorno. Sul sito saranno infatti pubblicate le proposte speciali con le quali tramutare un’idea di viaggio in partenza: una campagna in cui l’ente del turismo irlandese si fa affiancare da lastminute.com, che metterà a disposizione un voucher di 50 euro per chi acquisterà un pacchetto volo più hotel in Irlanda. E chi aderirà parteciperà a un concorso il cui premio è un volo di andata e ritorno per due persone. Dublino, arriviamo!

Ireland Week, la partenza si fa esperienza

Il 10 marzo l’apertura sarà incentrata su Experience Ireland, una giornata esperienziale ad accesso gratuito presso Open (spazio multimediale di Porta Romana) che dalle 11.30 alle 19 accoglierà degustazioni, travel talks, danza, musica e arte, con un focus sull’Irlanda del Nord affidato a una performance dell’artista Adrian Margey. E poi tanti laboratori per grandi e piccini, che avranno a disposizione un kids corner (le attività, gratuite, si prenotano alla pagina dedicata).

Dalla sostenibilità alla musica, dalle arti visive alla socialità

L’attenzione per l’ambiente è un valore importante per gli irlandesi e così non mancheranno due appuntamenti di Ghe pensi mi, speciale Irlanda, in collaborazione con We Are Urban, ci si dedicherà ad attività di pulizia urbana per sensibilizzare i cittadini. E così domenica 10 ci sarà un clean-up in versione culturale presso la chiesa di San Cristoforo, con finale in musica, mentre domenica 17 la versione green in Parco Sempione, per attività di plogging dopo la quale seguirà una degustazione di prodotti tipici.

Il ricco programma milanese mette in mostra l’esposizione fotografica Irlanda on the road, allestita in via Dante, ma non può mancare la rassegna cinematografica in lingua originale che si terrà niente meno che all’Anteo Palazzo Del Cinema: il calendario delle proiezioni dell’Ireland Film Festival offre la possibilità di vedere al prezzo speciale di 3 euro The Quiet Girl (11 marzo), Mary e lo Spirito di Mezzanotte (il 12), il grande classico The Commitments (il 13), Prima danza poi pensa (il 14) e The Miracle Club (il 15).

E poi si balla. Ogni giorno musica e danze tradizionali porteranno i ritmi dell’isola di smeraldo in Via Dante e in MM Garibaldi… con l’intensione di coinvolgere anche qualche passante. Martedì 12 e giovedì 14 gli altoparlanti dell’Hard Rock Cafe spingeranno musica dal vivo con tributi rispettivamente ai Cranberries e agli U2. I ritmi della tradizione accenderanno invece l’Old Fox Pub (coinvolto anche nella rassegna gastronomica) l’11 e il 17 marzo e lo Spirit de Milan, che nel weekend di San Patrizio ospiterà Spirit of Ireland, un minifestival che celebra l’Irlanda con musica, danze, cultura e prodotti tipici. E come da tradizione anche il famoso pub irlandese Pogue Mahone’s diventa meta di appassionati durante il St. Patrick’s Day, proponendo un brunch con piatti tipici, live music fin dalle 15.30 dj set dalle 22.

Un’assaggio d’Irlanda, a tavola… e sul campo

Non finisce qui, perché sono più di quaranta i locali che hanno aderito alla seconda edizione del A Taste of Ireland Food Festival. Al via il 10 marzo, il percorso di scoperta dei sapori tradizionali coinvolgerà selezionati ristoranti il cui chef inserirà nel menu un piatto irlandese da lui interpretato. E poi c’è lo sport, con esibizioni di calcio gaelico il 16 presso l’AS Rugby Milano, le prime due tappe del torneo Golf in Ireland il 16 e il 17 al Molinetto e al Brianza Golf Club e naturalmente il rugby: la Ireland Week cade tra l’altro in pieno svolgimento del più importante torneo continentale, il Sei Nazioni, di cui la nazionale verde è detentrice. Sabato 16 gli schermi di diversi pub proietteranno a partire dalle 15 Galles-Italia, Irlanda-Scozia e Francia-Inghilterra, per la solita festa di colori, birra e fair play.

La festa di San Patrizio per i più lieti titoli di coda

Siamo infine al 17 marzo, il famoso St. Patrick’s Day o giorno di San Patrizio, che nel 2024 cade di domenica per una conclusione della Ireland Week in piena festa con artisti di strada, danze e serate organizzate nei diversi locali. Qualcuno vocifera anche di una grande sorpresa dell’ultima ora… motivo in più per non perdere la manifestazione più Irish dell’anno, il cui programma completo è disponibile (online e scaricabile) sul minisito dedicato.