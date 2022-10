Poi, fra le tante escursioni possibili, merita senza dubbio una visita l’Isola di Garda della famiglia Cavazza, luogo d’incomparabile bellezza, ricchissimo di storia e di scorci paesaggistici resi indimenticabili dalle acque del lago. L’isola è ancora oggi abitata da alcuni membri della famiglia che aprono volentieri la loro dimora ai visitatori: in questo modo si può ammirare il fascino della sontuosa villa in stile neogotico veneziano, progettata dall’architetto Luigi Rovelli ai primi del Novecento; un’imponente costruzione armonica, ricca di particolari architettonici sorprendenti: ai suoi piedi terrazze e giardini all’italiana digradano fino al lago, mentre, intorno, la vegetazione è rigogliosa e intatta, ricca di piante locali, esotiche, essenze rare e fiori unici.

Da qualche anno Isola del Garda ha dato vita anche a un progetto per sensibilizzare i bambini all’educazione ambientale e per far conoscere loro meglio la storia e il modo di vivere di un territorio impareggiabile per ricchezza naturalistica e culturale come il Lago di Garda. (per prenotazioni https://www.isoladelgarda.com/visite-guidate/visite-guidate).

L’arrivo dell’autunno sul Lago di Garda non è la fine del divertimento. Al contrario, le temperature più miti consentono di concentrarsi sull’attività sportiva, che in piena estate rischia di risultare troppo faticosa per i meno allenati. Molte delle strutture di Lago di Garda Campinghanno scelto di dotarsi di veri e propri centri fitness, con istruttori qualificati e attrezzature di ultima generazione. A corredo, molti campi, in perfetta manutenzione: dal tennis al calcetto, passando per la pallavolo e il basket e finendo alle bocce, ping pong e minigolf. Ben nove dei 19 campeggi di Lago di Garda Camping hanno un campo da tennis, sui quali si possono prenotare lezioni individuali, organizzare partite in autonomia o partecipare ai tornei.

Per chi preferisce il cicloturismo i camping hanno fatto le cose in grande. Oltre alla possibilità di noleggiare biciclette di vario tipo (da cicloturismo, mountain bike ed e-bike), sorprende la variegata proposta di escursioni, con difficoltà variabili a seconda dell’esperienza e della resistenza: dal sentiero sterrato nella natura alla pista ciclabile con vista sul Lago. Una forma di turismo completamente green, un’attività adatta ai più scatenati e alle famiglie, che gli staff reception dei campeggi sono felici di stimolare offrendo tutte le informazioni necessarie.

Non manca il golf che oggi va diffondendosi sempre più. Si moltiplicano i noleggi per le attrezzature, cosa che lo rende facilmente avvicinabile anche da chi non intende praticarlo con costanza. Il territorio gardesano si distingue anche in questo settore specifico, con alcune club house di rilievo nazionale, particolarmente suggestive per la bellezza del paesaggio e per la qualità dei servizi offerti.

Per chi non ha paura di volare, il Garda non fa mancare l’emozione unica di una planata in parapendio dalla sua “terrazza”, il versante ovest della vetta del Monte Baldo, affrontando un dislivello di 1700 metri verso il lago. Altre zone di lancio molto popolari sono il lato est del Monte Baldo, rivolto verso l’entroterra, e il Monte Pizzoccolo, che sovrasta Salò, sulla sponda bresciana. Attorno al lago sono nate numerose associazioni che propongono voli biposto, di apprendimento di base o avanzato, in compagnia di un pilota esperto con brevetto, per godersi la pace dell’azzurro in totale sicurezza.

Due venti termici spirano quotidianamente sul Benaco: il Pelér, che soffia da nord, e l’Ora, che viene da sud. L’abbondanza di fenomeni eolici ha reso il Garda, da Brenzone-Campione verso nord, il luogo ideale per sport che nel vento trovano il principale alleato. Sono numerose le scuole di windsurf e kitesurf riconosciute dalla federazione nazionale, in grado di assistere tutti, dai principianti ai freestyler.

Barca a vela e catamarano sono al centro della scena. Molti i club e le scuole di vela, per imparare, socializzare e fare rimessaggio delle proprie imbarcazioni. Manovre, teoria del vento, uso della vela: s’impara questo e altro, sempre assistiti da esperti maestri. Per chi ancora non padroneggia la materia meglio la parte sud del lago, caratterizzata da venti più pacati, mentre a nord i venti sono più costanti e potenti, ideali per chi desidera conseguire la qualifica di istruttore di vela e catamarano internazionale VDWS.

Ultimi, ma non meno importanti nel novero degli sport acquatici, non possiamo dimenticare quelli di fiume: il cayoning è un’esperienza all’aperto ricca di divertimento, avventura e contatto con la natura. Dà la possibilità di scoprire luoghi che diversamente sarebbero preclusi a ogni altra attività, tra cascate fragorose e acque cristalline, scivoli e piscine naturali. Accompagnati da guide e adeguatamente attrezzati, si percorre il canyon camminando, nuotando o lasciandosi trasportare dalla corrente, mentre i tratti più difficili si affrontano con calate di corda, in sicurezza.

Il rafting sa davvero far battere il cuore: muta, casco protettivo, giubbotto salvagente, poco altro e via, a scivolare sull’avventura in cui tutti hanno un ruolo. Il rafting può coinvolgere tutta la famiglia e creare uno spirito di gruppo notevole, dando al tempo stesso una sensazione di travolgente libertà e unione con la natura. Ogni sportivo che si rispetti incontra sul Garda opportunità e momenti di felicità all’aria aperta, con il vantaggio di trovarsi in un territorio di rara bellezza, ricchissimo di eventi, cultura e strutture all’avanguardia in ogni dettaglio. La vacanza ideale, anche (soprattutto!) in autunno.

Testo di Ugo Cisternino