Pacchetti turistici che promuovono l’offerta culturale e il mare del Friuli Venezia Giulia, sconti e vantaggi riservati per i soggiorni di più giorni e una partnership che si rafforza tra la Regione e Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Sono questi i principali dettagli dell’accordo che vede la nuova collaborazione di PromoTurismoFVG e Trenitalia nella predisposizione di alcuni pacchetti turistici dedicati alla promozione della cultura delle città, in particolare Trieste e Udine, e alla costa del Friuli Venezia Giulia, con Grado e Lignano Sabbiadoro, per chi sceglie di viaggiare, in maniera sostenibile, in treno. Le offerte, riservate esclusivamente a chi raggiungerà una delle destinazioni convenzionate del Friuli Venezia Giulia a cui è necessario abbinare un soggiorno di alcune notti a seconda delle stagioni, saranno garantite da un operatore incoming della regione fino al 31 maggio 2023. Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione a riconoscere l’interocosto del ticket per tutte le persone che parteciperanno al viaggio.

COSA PREVEDE LA PROMOZIONE

Entrando nel dettaglio dell’accordo, si tratta di due promozioni, una riservata al pacchetto mare e l’altra alla cultura. La collaborazione commerciale tra Trenitalia e l’ente che si occupa della gestione e della promozione turistica del FriuliVenezia Giulia, prevede il rimborso totale dei biglietti ferroviari Frecce, Intercity e Regionali acquistati, attraverso unosconto sull’importo delle offerte turistiche che includono il pernottamento alberghiero in strutture ricettive convenzionate di Lignano Sabbiadoro, Grado, Trieste e Udine. Il rimborso sarà pari all’importo speso per l’acquisto del biglietto ferroviario di andata e ritorno per/da le stazioni di Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Trieste Centrale e Udine e riconosciuto ai titoli di viaggio acquistati esclusivamente nell’ambito della promozione. Agli ospiti sarà inoltre consegnata gratuitamente la FVGcard, che permette di usufruire di gratuità e ulteriori riduzioni tariffarie per ingressi a musei e visite guidate. Il dettaglio delle offerte, valide fino al 31 maggio 2023, e l’elenco delle strutture ricettive si possono consultare sul portale di PromoTurismoFVG www.turismofvg.it/trenitalia e sul sito www.travelone.it nell’apposita sezione dedicata e il clientepotrà richiedere gratuitamente informazioni tramite messaggistica istantanea direttamente dal sito, attraverso e-mail e recapito telefonico.

“FRIULI VENEZIA GIULIA TUTTA LA BELLEZZA CHE VUOI”: alla scoperta di Trieste e Udine

Il pacchetto prevede un soggiorno in una delle strutture ricettive convenzionate di Trieste e di Udine per un minimo di due notti – salvo, sempre, limitazioni dovute e ponti e festività – e al cliente sarà consegnata non solo la FVGcard (da 48h per soggiorni brevi, FVGcard WEEK per soggiorni da tre o più notti), che permette di accedere gratuitamente ai principali musei del Friuli Venezia Giulia, alle visite guidate di PromoTurismoFVG e di fruire di speciali sconti su servizi turistici (accesso a parchi divertimento, spiagge, piscine, teatri, etc.), ma anche l’ingresso gratuito alle mostre, o ridotto, come a “La Grandemostra di Banksy Banksy, The Great Communicator –Unauthorized Exhibition”, al Salone degli Incanti di Trieste, dal 25 novembre al 10 aprile 2023.

“FRIULI VENEZIA GIULIA TUTTO IL MARE CHE VUOI”: relax tutto l’anno a Grado e Lignano Sabbiadoro

L’offerta prevede l’acquisto di un soggiorno in una struttura ricettiva convenzionata per un periodo minimo di due notti in bassa stagione (dal 29 agosto 2022 al 31 maggio 2023) nelle località balneari di Grado e Lignano Sabbiadoro, salvo eventuali limitazioni in occasione di ponti e festività. Inoltre, sarà consegnata la FVGcard, carta digitale nominativa per incentivare i turisti a beneficiare dei servizi e delle attività culturali incluse nel circuito.