In un mondo frenetico e sempre più mutevole la necessità di trovare dei momenti di pausa e di relax diventa sempre più importante per mantenere uno stato di benessere psicofisico. Spesso, tuttavia, si tende a scegliere i “soliti posti” o le solite attività per ricaricare le batterie, dimenticando che a volte ci vorrebbero delle nuove esperienze per ritrovare un po’ di conforto e di equilibrio interiore.

È per questo che, di tanto in tanto, bisognerebbe pianificare delle brevi “evasioni” dalla routine, scegliendo mete non così lontane da casa ma pensate per rigenerare mente e corpo anche se solo per la durata di un week-end. Il nostro Paese, dopotutto, offre qualsiasi tipo di svago turistico, dalle spiagge incontaminate alle montagne più alte, dalle terme alle meditazioni nel verde: occorre imparare a lasciarsi trasportare in luoghi incantati, dove il tempo sembra fermarsi e dove ritrovare il proprio equilibrio interiore. Non occorre nemmeno poi allontanarsi troppo dai budget che si è soliti programmare, grazie alle possibilità di risparmio offerte dal web, come ad esempio i codici sconto booking.com che puoi trovare su trovaprezzi.it.

La natura è l’elemento centrale di una vacanza di questo tipo

La natura è l’elemento centrale di una vacanza rigenerante per la mente e il corpo. Passeggiare tra boschi di faggi e castagni, ammirare panorami mozzafiato dalle vette delle montagne, rilassarsi su spiagge di sabbia bianca o immergersi nelle acque termali sono solo alcune delle attività che si possono fare a stretto contatto con la natura.

Numerosi studi dimostrano infatti che trascorrere del tempo in mezzo alla natura può avere effetti positivi sulla salute, migliorando l’umore, riducendo lo stress, stimolando la creatività e aumentando la capacità di concentrazione.

La natura, inoltre, offre molte opportunità per praticare sport e attività all’aria aperta, come il trekking, la mountain bike, lo yoga, il surf, il paddleboarding e molto altro ancora, che possono diventare una fonte di benessere e di energia per il corpo e per la mente. Per queste ragioni, le destinazioni di vacanza che valorizzano la natura e le sue risorse sono sempre più popolari tra coloro che cercano una pausa rigenerante dallo stress quotidiano.

Dieta social: niente tecnologie per qualche ora

Per completare l’esperienza di una vacanza rigenerante per mente e corpo, è importante considerare anche l’aspetto della “dieta social”. Questo termine si riferisce alla pratica di disconnettersi dalle tecnologie per qualche ora al giorno, dedicandosi invece a momenti di relax e di socializzazione offline. In un mondo sempre più connesso e in cui le tecnologie sono sempre presenti nella vita quotidiana, staccare la spina per qualche ora può essere un’esperienza liberatoria e rigenerante.

La scelta di mete selvagge e incontaminate, tra l’altro, ci offre la possibilità di soffrire meno il distacco dal momento che in questi luoghi, in genere, le tecnologie sono limitate o addirittura proibite, come le terme, le spa o i ritiri di meditazione. È proprio in posti come questi che si possono sperimentare momenti di assoluto relax e concentrazione, dedicati al recupero della propria energia interiore e alla connessione con sé stessi e con gli altri.