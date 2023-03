L’Argine degli Angeli è uno dei percorsi ciclo pedonali più affascinanti d’Italia, una stretta fascia di terra che vi permetterà di trascorrere una giornata in bicicletta nel Parco Delta del Po, immersi nella bellezza delle Valli di Comacchio.

Marzo è iniziato e i primi raggi del sole che scaldano e illuminano le nostre case parlano di primavera, di natura, di colori, di passeggiate e gite in bicicletta.

Comacchio e le sue Valli sono una meta perfetta per tutto il periodo della primavera per un week da dedicare alla scoperta della natura unica del Parco del Delta del Po rilassandosi poi la sera tra le vie del centro e i canali della “Piccola Venezia”.

L’argine degli Angeli

A piedi, in barca o in bicicletta esistono numerosi percorsi per attraversare il Parco del Delta del Po.

Risale all’anno scorso l’inaugurazione di uno dei tratti ciclopedonali più spettacolari d’Italia: l’argine degli angeli, un percorso che consente di attraversare in bicicletta (letteralmente) le Valli di Comacchio.

Circa 6 km immersi nelle valli, circondati da uno specchio d’acqua color del cielo. All’orizzonte, neanche troppo lontani: svassi, anatre, cavalieri d’italia, fenicotteri, che nuotano in un mare di nuvole, come fosse un quadro di Magritte. Un itinerario gratuito che consente un’esperienza immersiva in un paesaggio unico.

Il percorso si raggiunge da Lido di Spina imboccando la ciclabile che parte da Viale degli Etruschi e corre parallela alla SS 309 Romea costeggiando un tratto di Valli a est (verso il mare). Un comodo sottopasso vi consentirà di attraversare la SS309 permettendo l’accesso all’area della stazione di Pesca Bellocchio.

Un elegante ponte in corten, dalle linee sinuose e contemporanee ma perfettamente inserito nel contesto paesaggistico segna l’inizio del percorso ciclopedonale “sulle” Valli. Non abbiate paura e rilassatevi sulla rete al centro del ponte, guardando l’acqua scorrere sotto di voi!

La pista ciclopedonale si sviluppa dritta verso l’infinito. Acqua a destra e a sinistra. Il fondo è sterrato e/o ghiaiato nei diversi tratti. Venendo da est, subito dopo il ponte il percorso è abbastanza stretto per la presenza di vegetazione ai lati dell’argine quindi si consiglia anche ai ciclisti più esperti di rallentare, per la sicurezza propria e degli altri fruitori: si tratta di una ciclabile “turistica”. Godetevi il paesaggio.

La ciclabile è soggetta a limitazioni orarie: dal 20/03 al 20/09 dalle 7.30 alle 20.00; dal 20/09 al 20/03 dalle 8.00 alle 17.00 (ci sono cancelli). Non dimenticate di portare con voi:

Acqua

Cappello

Occhiali da sole

Fazzoletto o mascherina per coprire naso e bocca dai moscerini (nei mesi più caldi). Non pungono ma sono fastidiosi

Binocolo per gli appassionati di birdwatching

La ciclabile raggiunge l’argine del Reno. Procedendo verso ovest potete completare il giro attorno alle Valli collegandovi a Comacchio e poi ancora a Porto Garibaldi, Lido Estensi e infine Lido Spina (è un percorso lungo ma tutto in piano. Alcuni tratti sono in promiscuo). Ricordate che sull’Argine Agosta SP72, nella parte occidentale del Bacino lagunare, il paesaggio è molto suggestivo ma il percorso è in promiscuo, la strada non è molto frequentata ma purtroppo spesso si incontrano mezzi a velocità sostenuta, fate attenzione.

Dall’argine del Reno potete tornare verso est, direzione mare per proseguire poi verso la Romagna.

Cosa fare a Comacchio

Se siete a Comacchio per un week end l’offerta turistica per la fruizione del territorio è molto varia, rivolta ad un turismo slow e immersivo nella natura. Non perdetevi però l’affascinante centro storico di Comacchio, soprattutto dopo il tramonto, passeggiando nella zona dei Trepponti, del Ponte degli Sbirri, lungo via Agatopisto e San Pietro. Attraversate poi la Piazza e raggiungete la zona della Chiesa del Carmine, e infine, superato il Duomo, spingetevi lungo via Mazzini verso la Chiesa dei Cappuccini percorrendo il lungo porticato. Vale la pena la visita al Museo Delta Antico (museo archeologico di Comacchio)

