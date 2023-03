É in edicola il numero 308 (marzo 2023) di Itinerari e Luoghi

In questo numero lo sguardo corre lontano, i piedi sono liberi. Claudia Govoni ci racconta proprio la terra di Kapuściński, un Paese dal passato tormentato che è stato capace di rimboccarsi le maniche, ripartire a testa alta. In treno andremo alla scoperta della storia, cultura ed energia vibrante della Polonia, toccando tre importanti città: Cracovia, Wrocław e Varsavia.

Erica Balduzzi ci porta invece nel cuore delle Lekfa Ori cretesi, in Grecia, tra panorami aridi, sassi, ulivi, tornanti e villaggi a picco sul Mediterraneo. Ma le Montagne Bianche cretesi non sono solo una terra dal fascino irresistibile; qui si incon- trano anche fiere genti, custodi di antiche tradizioni e arti preziose.

Dal sud dell’Europa ci spostiamo nella capitale del Portogallo: Sara Govoni ci guiderà alla scoperta di Lisbona, la città del fado, di Pessoa e dei dolcissimi Pastéis de Nata. Con i suoi sali e scendi, case color pastello, antiche librerie e murales nascosti, la Roma dell’Atlantico (ebbene sì, anche Lisbona ha i suoi sette colli) diventa la meta perfetta per un weekend vista oceano.

Chi ama camminare potrà seguire la Via Mater Dei, un cammino di 157 km nato per collegare ben dieci santuari. Un passo alla volta e zaino in spalla, Marika Ciaccia racconta il suo percorso nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano – e grazie alle sue preziose dritte, potrete vivere al meglio, un giorno, il vostro cammino.