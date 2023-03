L’IRLANDA TORNA A MILANO!

II^ EDIZIONE IRELAND WEEK

Dopo il successo dello scorso anno, Turismo Irlandese sceglie nuovamente la città di Milano per organizzare la seconda edizione della Ireland Week che si svolgerà dal 12 al 19 marzo 2023 durante la settimana di San Patrizio, ricorrenza celebrata in tutto il mondo.

La settimana irlandese farà diventare irlandese un po’ tutta la città con un programma straordinario che conta oltre 50 appuntamenti, di cui molti gratuiti.

Protagoniste della manifestazione saranno musica, letteratura, danza, proiezioni cinematografiche, tradizioni, gastronomia, divertimento, sport gaelici e un’attenzione alla sostenibilità, per un viaggio “virtuale” in Irlanda, tra luoghi simbolo della cultura milanese, come l’Anteo Palazzo del Cinema e Rizzoli Galleria, vie, piazze, parchi pubblici, pub storici e ristoranti del capoluogo meneghino.

Il denso programma di eventi prevede eventi di musica tradizionale, rock e danze irlandesi dal vivo con buskers (i caratteristici musicisti di strada) e ballerini irlandesi in differenti strade della città.

L’Ireland week propone una varietà di eventi tutti irlandesi, dedicati a chi non è mai stato in Irlanda, per averne un piccolo assaggio e per chi invece la conosce, per trovare sempre qualcosa di inatteso e particolare che lo inviterà a tornare.

Anche la città di Orvieto, legata idealmente all’isola d’Irlanda grazie al celebre Pozzo di San Patrizio, darà vita alla sua prima Ireland Week, in collaborazione con Turismo Irlandese, con un palinsesto di eventi cittadini. Per info info.iat@comune.orvieto.tr.it

Programma e calendario completo degli eventi su

www.irelandweek.it