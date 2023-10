Milano, città rinomata per la moda, il design e la finanza, nasconde anche un tesoro culturale forse meno noto, ma altrettanto prezioso: la sua scena musicale classica.

Con una storia ricca di compositori, musicisti e teatri di fama mondiale, Milano è una tappa imperdibile per gli amanti della musica classica.

Nonostante siano passati secoli dalle opere dei grandi compositori che qui hanno operato, Milano rimane un centro vitale per l’opera e la musica classica, mantenendo viva la tradizione di eccellenza musicale che questi grandi maestri hanno contribuito a creare.

In questo articolo, ti porteremo alla scoperta dei luoghi della musica classica più iconici di Milano, dove la bellezza e l’armonia della musica si fondono con la storia e l’arte della città.

Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano, fondato nel 1778, è un’icona della musica classica e dell’opera.

La sua storia è intrecciata con nomi leggendari come Verdi e Puccini, e il palcoscenico ha visto esibizioni memorabili di celebri cantanti lirici.

Il Teatro alla Scala prese vita dopo che un incendio interessò il Teatro Ducale (ex teatro alla Corte) situato nel Palazzo Reale di Milano. Ai tempi la corte asburgica incaricò quindi l’architetto Premarini della costruzione di un nuovo edificio adibito ad ospitare gli spettacoli di musica classica a Milano.

La sua facciata neoclassica e l’arredamento sontuoso incantano gli spettatori, ma è l’acustica straordinaria e la magia dell’opera che veramente lo rendono un vero gioiello.

Oggi, oltre ad assistere alle opere liriche, è anche possibile visitare il Museo del Teatro alla Scala che conserva oggetti ed abiti di scena.

Palazzo reale

Il Palazzo Reale di Milano è un importante edificio storico situato proprio nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo. È stato utilizzato per una varietà di scopi nel corso della sua lunga storia, tra cui come sede del primo teatro dell’opera a Milano.

Nel 1778, sotto il governo dell’arciduchessa Maria Teresa d’Austria, venne aperto il Teatro Regio Ducale all’interno del Palazzo Reale.

Questo teatro è considerato il primo teatro d’opera stabile di Milano ed è stato il predecessore del famoso Teatro alla Scala. Era qui che si esibiva un giovane Mozart al cospetto dei reali e della corte.

Ristorante Savini in Galleria

Entri nella Galleria e ti ritrovi in un mondo di eleganza senza tempo.

Savini accoglie i suoi ospiti in uno scenario affacciato sullo splendore architettonico della Galleria, con vista sulla maestosa cupola in vetro e ferro battuto.

L’atmosfera è un mix di raffinatezza e storia, con arredi in stile liberty che rispecchiano il passato glorioso di Milano.

Ma cosa c’entra il ristorante Savini con la musica classica?

Devi sapere che Maria Callas, dopo le esibizioni alla Scala, era solita passare del tempo al Tavolo 7 del Savini, collocato al primo piano con vista sulla galleria, dove intratteneva celebri ospiti.

La casa di Giacomo Puccini

Nel cuore di Milano, in una tranquilla strada laterale vicino alla Scala, si trova una dimora carica di storia e di note musicali: la Casa di Giacomo Puccini.

Situato al numero 4 di Via Verdi, è un grande attico ospitato nel palazzo Talenti Fiorenza che conserva l’atmosfera dell’epoca in cui il compositore vi risiedeva.

La casa fu la dimora di Giacomo Puccini per molti anni, un periodo cruciale nella sua carriera. La facciata in puro stile neoclassico apporta una targa che ci ricorda che questo fu il rifugio di Giacomo Puccini per quasi trent’anni.

Il Teatro dei Filodrammatici

ll Teatro dei Filodrammatici è stato fondato nel 1798 da un gruppo di appassionati di teatro noti come i Filodrammatici e da allora, è stato un punto di riferimento per la cultura teatrale a Milano.

Fu su questo palco che a vent’anni, ancora studente, Giuseppe Verdi debuttò come direttore d’orchestra dei “Dilettanti filarmonici”.

Il debutto di Giuseppe Verdi al Teatro dei Filodrammatici non solo segnò l’inizio di una carriera straordinaria, ma anche il rinnovamento del panorama operistico italiano.

Verdi avrebbe continuato a comporre capolavori come “La Traviata,” “Rigoletto,” e “Il Trovatore,” diventando uno dei più grandi compositori d’opera di tutti i tempi.

Casa Verdi

Per un’immersione completa nella storia della musica classica a Milano, visita la Casa Verdi, un’istituzione unica nel suo genere.

Fondata da Giuseppe Verdi stesso, questa casa di riposo per musicisti offre non solo assistenza agli anziani artisti, ma ospita anche spettacoli e concerti aperti al pubblico.

Grand Hotel et de Milan

Lussuoso hotel a cinque stelle nel centro di Milano, è famoso per essere stato il luogo in cui il celebre compositore italiano Giuseppe Verdi morì il 27 gennaio 1901.

Verdi visse per molti anni a Milano e aveva una connessione profonda con la città. Quando morì all’età di 87 anni, fu nel suo alloggio proprio presso il Grand Hotel et de Milan.

Oggi, il Grand Hotel conserva una suite in onore di Giuseppe Verdi, la “Suite Verdi,” che è stata restaurata per ricreare l’atmosfera dell’epoca in cui il compositore vi alloggiava.