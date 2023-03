Ti racconto un museo: il Museu do Dinheiro

Nominato ‘Best Museum 2017’ dalla Portuguese Museology Association, il Museo del Denaro (Museu do Dinheiro) non è un semplice museo ma una vera mostra interattiva che sfrutta la multimedialità, un luogo dove poter coniare le proprie banconote virtuali, viaggiare nella storia per scoprire l’importanza del denaro via via nel tempo e capire come falsificarlo!

Il Museu do Dinheiro è un museo davvero molto particolare, perfetto per grandi e anche per i bambini, non si leggono soltanto nozioni ma si interagisce con esse, si apprende in modo giocoso.

Lo stesso allestimento è davvero curato per immergersi nel mondo delle banconote, a partire dall’ingresso. Siamo nel quartiere Baixa di Lisbona, e il museo è all’intero di una ex chiesa, la vecchia Igreja de São Julião.

Da un certo punto di vista, immateriale e materiale, sacro e profano si uniscono in questo museo.

Appena entrati, si fanno i controlli di sicurezza, controlli proprio in stile aeroporto, con metal detector e perquisizione. Passati i controlli si può entrare subito nel caveau! Qui troverete la biglietteria (il museo è ad ingresso gratuito) e un lingotto d’oro di 12.5kg. Potete provare a rubarlo se ci riuscite, ma è praticamente impossibile, potete comunque provare l’ebrezza di toccare un lingotto vero, un’esperienza alla “Casa di Carta”!

La mostra si struttura su più livelli e in aree tematiche. Si scopre cosa c’era prima della moneta e le varie soluzioni di baratto e pagamento. Si passa poi all’introduzione del denaro, si parla delle esplorazioni dall’altra parte dell’oceano, e di come sono cambiate monete e banconote nel tempo. Troverete un vero archivio con tutte le banconote e monete del mondo, con alcuni esempi rari.

All’interno del Museu do Dinheiro potrete coniare le vostre (finte) monete virtuali con il vostro volto, interagire in modo multimediale usando il proprio smartphone, navigando tra i vari anni per approfondire i cambiamenti del denaro nel tempo, vedere a microscopio come è composta una banconota e capire come distinguere quelle vere da quelle false.

Interazione, gioco e informazioni storiche si uniscono per apprendere il più possibile su qualcosa che usiamo tutti i giorni ma che nei fatti non approfondiamo mai del tutto. Il denaro lo usiamo nel nostro quotidiano ma non ci soffermiamo mai su cosa c’è dietro la realizzazione di una banconota o dietro ad un particolare simbolo impresso su una moneta.

Un museo davvero particolare e fuori dalle rotte turistiche principali, perfetto per trascorrere un paio d’ore scoprendo qualcosa di nuovo in una cornice davvero suggestiva.

Il museo del denaro è una chicca interessante del centro storico di Lisbona, non richiede troppo tempo ed è la soluzione ideale per chi è a Lisbona per un weekend alla scoperta della città e vuole approfondirla anche nei suoi aspetti più insoliti.

Museu do Dinheiro

Largo de S. Julião, 1100-150 Lisbona

Aperto da mercoledì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Ingresso gratuito