Fioriture e raccolte: i più bei parchi “you-pick” di primavera in giro per l’Italia, dove godere dei colori della stagione della rinascita e raccoglitore fiori.

La primavera sta per sbocciare e in giro, alla luce brillante del sole di marzo, si accendono i colori dei fiori. In giro per l’Italia ampie distese di terra prendono vita ricoprendosi di prati verdi e petali colorati.

Non solo giardini curatissimi, ma veri e propri campi dove poter raccogliere (a fronte del pagamento del numero di fiori desiderato) mazzi di fiori profumati.

Sono chiamati parchi you-pick (o U-pick), perché si tratta di campi-vivaio aperti al pubblico dove è possibile passeggiare lungo filari di tulipani (principalmente), immersi nella natura raccogliendo i fiori che più ci piacciono, scegliendo tra una varietà infinita di forme e colori.

Un’esperienza semplice ma coinvolgente, all’aria aperta, adatta a chiunque ami questa stagione dell’anno.

I fiori principali coltivati in questi campi sono i tulipani, ma non mancano narcisi, giacinti, iris e altre specie primaverili

I cestini o i secchielli per raccogliere i fiori vengono forniti all’ingresso.

Alcuni di questi parchi sono ad ingresso gratuito e prevedono solo il pagamento dei fiori raccolti, altri invece all’interno del prezzo del biglietto di ingresso includono già un paio di steli. Si consiglia la prenotazione on line dato il grande afflusso registrato negli ultimi anni nel periodo di fioritura.

Dove si trovano i più bei Parchi “You-Pick”?

Lombardia

È il primo campo di tulipani d’Italia, nato dalla passione e dall’impegno di una coppia olandese: Edwin e Nitsuhe. Conta 450 tipologie diverse di tulipani. Il campo si trova nel Parco della Groane accanto al bellissimo borgo Valera e alla settecentesca Villa Ricotti. Tulipani Italiani ha raddoppiato l’area e i tulipani: oggi è anche a Grugliasco (To)

Questo parco nasce da un progetto di famiglia nel 2021, in Brianza. A seconda della stagione si possono raccogliere tulipani, girasoli o zucche. Vengono organizzati anche laboratori.

Oltre a splendidi tulipani, a Fioriranno potrete raccogliere anche Narcisi.

Si tratta di un bio-campo “you-pick” in una zona baricentrica rispetto a Milano, Bergamo e Lecco. Oltre alla raccolta di tulipani è possibile godere della zona pic-nic in mezzo alla natura e prenotare Tuli-colazioni, merende o aperitivi.

Un campo grande come due da calcio, sul quale crescono oltre 500 mila tulipani di 50 varietà diverse.

Piemonte

Veneto

Un campo di tulipani, circa 200 mila su una superficie di 20.000 mq. 73 diverse varietà organizzate in 23 filari tra cui passeggiare, scattare foto e raccogliere il proprio mazzo.

Alla Flower Farm di Zia Nina si Coltivano fiori antichi in modo etico e sostenibile, a chilometri zero, nel rispetto della natura e della stagionalità di ogni varietà selezionata. Tulipani, Narcisi, Giacinti, Allium Iris, Dahlie vi attendono per la raccolta.

Emilia Romagna

Un immenso parco nella primissima periferia di Bologna.

Il Tulipark è un progetto che coinvolge anche altre due città: Roma e Spoleto. Un’ottima occasione per organizzare un week end all’insegna della natura e della cultura.

Toscana

Il campo ospita tulipani (circa 300 mila), di cui si contano 80 varietà, e narcisi (circa 10 mila).

Umbria

Marche

Raccolta di fiori, musica ed eventi.

Lazio

Puglia

Nei campi, oltre ai tulipani, ci sono spazi per passeggiare, godersi un aperitivo accompagnati dalla musica di un pianoforte.

Sardegna

Questo campo nasce nel 2016, quando Maria Fois Maglione fonda l’Associazione Il Giardino di Lu in memoria di sua figlia Luena. In poco tempo trasforma un percorso personale in una grande sfida coinvolgendo una comunità in continua crescita di volontari e donatori che condividono e sostengono il suo scopo.