San Clemente Palace Kempinski: Venezia sei unica quintessenza di un prestigioso hotel cinque stelle immerso nella laguna veneta che qui si manifesta all’ennesima potenza. Staccato dalla terraferma, nell’ isolotto privato di San Clemente, si erge monumentale in tutta la sua storia con fierezza con una magica atmosfera. Dista appena dieci minuti di distanza, tramite navetta gratuita messa a disposizione dall’hotel, da Piazza San Marco. Solo le barche dell’hotel, il taxi acqueo o i servizi di trasferimento privato possono accedere a questo eccezionale rifugio veneziano.

Un punto di riferimento che ha 900 anni di storia che ben si sposa con glamour e il patrimonio artistico del Rinascimento italiano. Una serie di edifici monastici splendidamente restaurati, una cappella del 12° secolo, e quasi 15 acri di giardini antichi che vantano viste mozzafiato sulla città. 196 camere e suite meticolosamente arredate, inclusa la suite più grande ed esclusiva di Venezia. Le installazioni artistiche in occasione della Biennale di Venezia ruotano intorno alla proprietà, i suoi interni fondono ad arte lo stile contemporaneo e il dramma dell’era rinascimentale, con alti soffitti, ampi corridoi, grandi scale e dettagli particolareggiati. L’hotel è ora anche definito il “Best Hotel in Europe” da Historichotels.

La serenità scorre nel centro termale olistico dell’hotel, The Merchant of Venice Spa, dotato di piscina all’aperto riscaldata, campo da tennis, percorsi per jogging, campo da golf pitch & putt. Fagiani scorrazzano liberi nella proprietà a perfezionare un quadro raffinato e ricolmo di stupore.

La vicinanza dell’hotel a Piazza San Marco, le eccezionali opzioni culinarie da una ricca selezione di piatti della tradizione italiana e la combinazione unica di spazi per eventi invitano gli ospiti a trascorrere momenti indimenticabili compresi matrimoni da favola e feste da mille e una notte. Stanze e suite elegantemente arredate con la punta di diamante a disposizione dell’ospite più esigente: la San Clemente Suite di 190 mq.

Per gli ospiti nell’ Acquerello Restaurant viene servita l’arte del buon mangiare a Venezia con un’ampia sala interna e nella bella stagione un patio prospiciente e bagnato dal piacevole ed incantevole flusso lagunare. La Dolce per amorevoli momenti e tocchi informali. San Clemente Bar decorato con elementi Art Deco e un grande bancone bar che fa da quinta ad un luogo di grande classe. Il Sunset Bar per un brindisi illuminato dalla calda luce di un tramonto veneziano.

Una ricca e abbondante prima colazione, vera e propria esperienza, servita nelle ampie sale interne o, nella bella stagione, nel chiostro piantumato con agrumi e bordato da meravigliose piante aromatiche e fiorite. Una piacevole atmosfera per un dolce risveglio che vi darà la giusta carica.

Completa il tutto un personale attento e disponibile ad esaudire ogni richiesta con un meraviglioso servizio concierge scrupoloso e dall’impeccabile savoir faire. La Cappella del 12° secolo è di una bellezza trascendentale e una vera meraviglia poterla scoprire decorata e adornata da opere contemporanee di monumentale fattura che ben si intersecano e fondono con l’architettura storica della stessa.

Il plus offerto da Kempinski è The Lady in Red® ossia l’incarnazione di tutto ciò che Kempinski rappresenta: un ospite straordinario e un simbolo duraturo della migliore ospitalità di lusso europea. Concepito da Kempinski nel 2009, il Lady in Red porge un caloroso benvenuto a tutti gli ospiti della costellazione di splendidi paradisi, offrendo un’esperienza genuinamente personalizzata e intuitiva basata sull’empatia culturale e sulla comprensione delle esigenze di ogni singolo ospite. The Lady in Red è un’esperta locale che sa tutto quello che c’è da sapere sull’hotel e riguardo alla città di destinazione. Che si tratti di una speciale celebrazione dell’anniversario, di una proposta a sorpresa o di una vacanza in famiglia irripetibile, Ladies in Red attingono alla loro passione per l’artigianato, la gastronomia e la cultura locale per garantire ai visitatori di essere ben informati così da creare ricordi indimenticabili.

San Clemente Palace Kempinski: Venezia sei unica renderà il vostro soggiorno un ricordo indelebile. Qui riuscirete a catturare sensazioni davvero uniche e singolari. Leggere un libro all’ombra di un pergolato di glicine vista laguna oppure incantarvi al cospetto del silenzio interrotto solamente dall’infrangersi delle onde. Lontani dal caos e dai flussi di turisti che una città come Venezia oggigiorno mal sopporta. Un luogo dove ritornare padroni di sè stessi dopo una formidabile visita turistica alla città più bella e singolare al mondo. Lusso e raffinatezza si fondono in un miscuglio di esaltante bellezza senza compromessi.

Che aspetti? Una vacanza tailor made ti attende, solo presso San Clemente Palace Kempinski Venice.

San Clemente Palace Kempinski