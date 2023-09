Situata in Missouri, nel cuore degli Stati Uniti, Saint Louis è una città che incarna il fascino della storia americana e la vitalità della cultura contemporanea.

Le sue origini abbracciano influenze francesi, spagnole e americane, un mix di culture che si rispecchiano chiaramente nella sua architettura, nella cucina e nel carattere unico della città stessa.

La città si trova sulle maestose sponde del fiume Mississippi, una caratteristica che durante il XIX secolo, l’ha resa un crocevia per l’espansione verso l’ovest.

Simbolo di questa espansione, l’imponente Gateway Arch, che si staglia nel cielo commemorando l’importante ruolo storico di questa città.

Oltre al suo affascinate passato, Saint Louis è una destinazione moderna e vivace, con una scena artistica, musicale e culinaria in continua crescita.

Dai quartieri culturali come Delmar Loop ai rinomati ristoranti che servono piatti deliziosi, la città offre una vasta gamma di esperienze da esplorare.

Impossibile inoltre non entrare in contatto con la sua ricca eredità musicale, composta da tanti nomi celebri, tra i quali spicca quello di Chuck Berry. Nato il 18 ottobre 1926 a St. Louis, Berry è diventato un’icona del rock ‘n’ roll e ha lasciato un’impronta indelebile sulla musica e sulla cultura della città.

Chuck Berry ha scritto canzoni che sono diventate inni del rock ‘n’ roll, molte delle quali hanno una chiara connessione con la sua città natale. “Maybellene,” “Roll Over Beethoven,” e “Johnny B. Goode” sono solo alcune delle canzoni che portano il nome di Saint Louis nel cuore della musica popolare.

Cosa vedere a Saint Louis

Con la sua calorosa ospitalità e la sua storia ricca di avvenimenti, Saint Louis è una meta irresistibile per chi cerca un mix affascinante di cultura e divertimento.

In questa guida, esploreremo i luoghi emblematici e le gemme nascoste di questa città spesso inserita negli itinerari on the road di chi attraversa gli States.

Gateway Arch: il simbolo di Saint Louis

Iniziamo il nostro tour con una delle icone più riconoscibili di Saint Louis: il Gateway Arch. Questa maestosa struttura in acciaio inossidabile si erge sulle rive del fiume Mississippi, e offre una vista panoramica spettacolare sulla città.

Una delle cose da fare assolutamente a Saint Louis è quindi salire sulla cima dell’arco a bordo di uno speciale ascensore a forma di capsula che ti porterà al punto panoramico ( da valutare attentamente se si soffre di claustrofobia.)

Al piano terra potrai anche visitare il parco nazionale Gateway Arch e imparare di più sulla storia dell’espansione verso l’ovest degli Stati Uniti.

L’Old Courthouse

L’Old Courthouse, completato nel 1864, è un superbo esempio di architettura neoclassica.

Con le sue colonne corinzie, la sua maestosa cupola e le eleganti decorazioni interne, l’edificio è un tripudio di stile e grandezza. Anche se oggi rappresenta una finestra sul passato, devi sapere che è stato un luogo cruciale per gli eventi storici del passato americano.

Una delle caratteristiche più significative dell’Old Courthouse è stato il suo ruolo nei dibattiti sulla schiavitù nel XIX secolo.

Fu qui che il celebre caso Dred Scott contro Sandford fu giudicato nel 1850.

Questo dibattito ebbe un impatto profondo sulla storia degli Stati Uniti, poiché la Corte Suprema stabilì che gli schiavi non potevano ottenere la libertà semplicemente vivendo in territori liberi.

La Cattedrale di Saint Louis: cosa vedere a Saint Louis

La Cattedrale di Saint Louis è una delle chiese più maestose degli Stati Uniti.

Questo capolavoro di architettura è un luogo di preghiera e contemplazione, ma attira anche visitatori per la sua bellezza artistica. La cattedrale è infatti nota perché custodisce la più grande collezione di mosaici al mondo al di fuori della Russia.

Delmar Loop: il quartiere culturale di Saint Louis

Per un’esperienza più contemporanea, dirigiti verso Delmar Loop.

Questo quartiere artistico e culturale offre una vasta gamma di negozi, ristoranti, gallerie d’arte e locali notturni. È il posto perfetto per immergersi nella scena culturale e artistica di Saint Louis.

La Casa di Chuck Berry

La casa in cui Chuck Berry ha vissuto gran parte della sua vita si trova a Saint Louis ed è diventata un luogo di pellegrinaggio per i fan di tutto il mondo.

Questa casa è ora un museo dedicato alla sua vita e al suo contributo alla musica. È possibile visitare il museo e vedere oggetti personali di Berry, inclusa la sua celebre chitarra Gibson ES-335.

Blueberry Hill

Dopo aver visitato la casa di Chuck Berry, perché non fermarsi per un pasto o una bevanda a Blueberry Hill?

Questo locale storico è stato frequentato da molte celebrità musicali nel corso degli anni ed è un luogo perfetto per gustare cucina americana classica ed ascoltare musica dal vivo.

ll Loop Trolley: cose da fare a Saint Louis

Per un tocco di nostalgia, prendi il Loop Trolley, un tram storico che attraversa il quartiere Delmar Loop.

Salire su questo mezzo di trasporto ti porterà indietro nel tempo mentre esplori la zona e ammiri la vita quotidiana del quartiere.

Per maggiori info visita il sito www.looptrolley.com

Forest Park

Questo vasto parco urbano, che copre oltre 1.300 ettari di terreno, è una delle attrazioni più amate della città, nonché il suo polmone verde.

Il parco è una vera e propria oasi di natura all’interno della metropoli, con laghi, prati verdissimi e boschi lussureggianti.

È il luogo ideale per passeggiate, picnic, jogging, o semplicemente per godersi una giornata all’aperto.

Il Museo della Città di Saint Louis: cosa vedere a Saint Louis

Per immergersi nella storia di Saint Louis, il Museo della Città di Saint Louis è il luogo giusto.

Questo museo offre una panoramica completa sulla storia della città, dalle sue origini coloniali fino ai giorni nostri.

Esplora mostre interattive, oggetti d’epoca e impara tutto sulla cultura di questa zona d’America.