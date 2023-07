Nashville, conosciuta come “Music City”, è una città vivace e ricca di cultura, con una tradizione musicale leggendaria che risale a molti decenni fa.

Situata nel cuore del Tennessee, sulle rive del Cumberland River, è rinomata per il suo contributo alla musica country, ma offre anche una varietà di attrazioni culturali, storiche e culinarie.

Se state pianificando un viaggio negli Stati Uniti e desiderate immergervi nell’atmosfera del sud e della musica made in Usa, Nashville è sicuramente il posto giusto.

Cosa vedere a Nashville: luoghi di interesse in città

Nashville è una destinazione senza eguali per gli amanti della musica country e per chiunque sia interessato a scoprire la ricchezza della cultura del sud degli Stati Uniti.

Con i suoi leggendari locali, i suoi musei tematici, i quartieri in evoluzione e un’ospitalità calorosa, Nashville è sicuramente una delle città da non perdere degli Stati Uniti.

In questo articolo, esploreremo alcune delle principali attrazioni che questa città unica ha da offrire.

Country Music Hall of Fame and Museum

Per iniziare il vostro viaggio musicale a Nashville, non potete perdervi una visita al Country Music Hall of Fame and Museum.

Questo iconico museo celebra l’eredità e la storia della musica country, esponendo cimeli di artisti leggendari, costumi, strumenti musicali e molto altro.

Gli appassionati di musica troveranno in questo luogo una straordinaria esperienza immersiva, che copre tutti gli aspetti del genere e la sua evoluzione nel corso degli anni.

Broadway Street

Broadway è uno dei luoghi più vivaci e iconici di Nashville, noto anche come “Honky Tonk Highway”.

Si tratta di una strada situata nel centro della città, nel quartiere di Lower Broadway, che offre una varietà di esperienze uniche per i visitatori e gli amanti della musica.

Lungo Broadway, troverete una serie di bar e locali notturni, noti come “Honky Tonks”.

Questi locali offrono intrattenimento dal vivo con musica country e non solo che risuona durante tutto il giorno e la notte, con artisti locali e nazionali che si esibiscono su palchi aperti, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Lungo la strada potrete ammirare le vetrine dei tanti negozi di souvenir e boutique che vendono abbigliamento e oggetti a tema country.

RCA Studio B

RCA Studio B è un famoso studio di registrazione situato a Nashville ed è stato uno dei luoghi più influenti nella storia della musica poiché a contribuito a plasmare numerosi successi di fama mondiale.

Lo studio è stato inaugurato nel 1957 e ha giocato un ruolo fondamentale nella definizione del suono della musica country.

Molti dei grandi artisti della RCA Records hanno registrato in questo studio, tra cui Elvis Presley, Chet Atkins, Dolly Parton, Waylon Jennings, Willie Nelson e molti altri.

Oggi, RCA Studio B è aperto al pubblico per visite guidate.

I visitatori possono fare un tour del famoso studio avendo l’opportunità di vedere l’attrezzatura e gli strumenti originali utilizzati dagli artisti di fama mondiale ed ascoltare varie storie interessanti sulla registrazione delle canzoni più iconiche.

Grand Ole Opry

Il Grand Ole Opry è uno dei luoghi di intrattenimento più famosi al mondo.

Questo spettacolo radiofonico iniziò nel 1925 e continua ancora oggi, attirando artisti di fama mondiale e offrendo al pubblico una serata indimenticabile di autentica musica country.

Ryman Auditorium

Altro simbolo storico della musica country, il Ryman Auditorium è un luogo di grande rilevanza culturale.

Spesso definito come la “Chiesa Madre della Musica Country“, il Ryman è stato la casa del Grand Ole Opry per molti anni. Oggigiorno, ospita una varietà di concerti e spettacoli, offrendo ai visitatori la possibilità di sperimentare la magia di questo luogo intriso di tradizione musicale.

Distillery District e Gulch

Nashville offre molto di più della musica.

I quartieri del Distillery District e Gulch sono l’emblema della rinascita urbana della città. Qui troverete una vivace scena artistica, boutique alla moda, ristoranti raffinati e un’atmosfera alla moda.

D’obbligo poi una passeggiata tra i bellissimi murales per scoprire il lato contemporaneo della città.

Alcuni dei murales più famosi e iconici di Nashville includono:

“I Believe in Nashville” : Questo murale è diventato uno dei più iconici e fotografati della città. Raffigura le parole “I Believe in Nashville” su uno sfondo colorato, esprimendo l’amore e l’orgoglio per la città.

: Questo murale è diventato uno dei più iconici e fotografati della città. Raffigura le parole “I Believe in Nashville” su uno sfondo colorato, esprimendo l’amore e l’orgoglio per la città. “Wings Mural” : Un altro murale molto popolare è quello con le ali di angelo dipinte su un muro. Questo murale è interattivo, permettendo alle persone di posizionarsi tra le ali e scattare foto per creare l’illusione di essere angeli.

: Un altro murale molto popolare è quello con le ali di angelo dipinte su un muro. Questo murale è interattivo, permettendo alle persone di posizionarsi tra le ali e scattare foto per creare l’illusione di essere angeli. “What Lifts You”: Questo murale è stato creato dall’artista Kelsey Montague ed è parte di una serie di murales interattivi con ali di farfalla.

Cumberland River Pedestrian Bridge

Tra le attrazioni più amate di Nashville c’è il Cumverland River Pedestrian Bridge: si tratta di un ponte esclusivamente pedonale e per biciclette che collega le due sponde del fiume Cumberland nel cuore del centro di Nashville.

Il ponte offre una vista panoramica spettacolare dello skyline di Nashville, sul Nissan Stadium (stadio della squadra di football dei Tennessee Titans) e il Music City Walk of Fame.

Durante la notte, la Cumberland River Pedestrian Bridge si illumina con luci colorate, creando un’atmosfera suggestiva e romantica.

Parco Centennial e Parthenon

Con ampi spazi verdi, un lago e sentieri per passeggiare, il Parco Centennial offre un’atmosfera tranquilla e rilassante.

Al suo interno, troverete anche il Parthenon, una replica del famoso tempio di Atene in Grecia, che ospita una galleria d’arte e una statua gigante di Atena. Questa curiosa combinazione di cultura greca e americana è unica nel suo genere e merita sicuramente una visita.