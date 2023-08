Beale Street

Questa strada leggendaria è al centro della scena musicale di Memphis.

Un tratto urbano emblematico che ha visto nascere e crescere il blues, il rock ‘n’ roll e lo spirito creativo che ha plasmato la cultura americana.

Di giorno, le strade acciottolate sono un’esplosione di colori e movimento, con negozi vintage, ristoranti deliziosi e vetrine affascinanti, ma è di notte che Beale Street si accende davvero: luci al neon danzano sulla facciata dei club e il suono di musica dal vivo si diffonde nell’aria.

Le note avvolgono gli avventori, spingendoli a ballare e a immergersi in un’atmosfera di pura passione musicale. Ogni angolo racconta storie di leggende come B.B. King e Elvis Presley, che hanno reso questa strada un’enciclopedia vivente della musica.

Beale Street è una celebrazione continua dell’energia, della creatività e della diversità che rendono Memphis un luogo unico nel suo genere.

Sun Studio

Conosciuto come il “luogo di nascita del rock ‘n’ roll”, il Sun Studio è dove leggende musicali come Elvis Presley, Johnny Cash e Jerry Lee Lewis hanno registrato le loro prime canzoni.

Entrando nel Sun Studio, si avverte un senso di reverenza per il luogo che ha dato il via al rock ‘n’ roll. Attraverso una visita guidata potrete assaporare una narrazione coinvolgente, che rivelerà i dettagli delle prime registrazioni e dei momenti iconici che hanno cambiato il corso della musica.

Questo piccolo studio di registrazione rimane un faro di ispirazione per gli appassionati di musica di tutto il mondo, un luogo dove la magia delle note e delle melodie continua a risuonare attraverso le generazioni.

National Civil Rights Museum

Costruito attorno al Lorraine Motel, il luogo dove Martin Luther King Jr. perse la vita, il museo racconta la storia della segregazione, dell’oppressione e della determinazione di coloro che hanno sfidato l’ingiustizia.

Attraverso esposizioni interattive e coinvolgenti, il museo guida i visitatori in un viaggio emozionante attraverso le sfide e i trionfi del movimento per i diritti civili, offrendo prospettive illuminate sulla lotta per la giustizia razziale.

I visitatori possono camminare sulle strade che hanno visto manifestazioni, marce e momenti di cambiamento epocale. Il museo stimola la riflessione, la consapevolezza e l’empatia, ricordando a tutti l’importanza di continuare a lottare per l’uguaglianza e i diritti umani.

Il National Civil Rights Museum è molto più di un semplice edificio: è un santuario di memoria che ispira e sfida, incanalando la forza del passato per plasmare un futuro di giustizia e dignità per tutti.

Graceland

La dimora di Elvis Presley è uno dei luoghi più visitati negli Stati Uniti.

Questa residenza dal fascino unico offre uno sguardo intimo nella vita del “Re del Rock ‘n’ Roll”. I visitatori possono esplorare gli interni sfavillanti, ammirare la collezione di costumi elaborati indossati da Elvis durante le sue esibizioni indimenticabili e scoprire i suoi veicoli personali, tra cui la celebre Pink Cadillac.

L’atmosfera di Graceland cattura l’essenza dell’epoca d’oro della musica e del glamour di Elvis. Dallo studio di registrazione casalingo all’enorme sala giochi, ogni angolo trasmette il suo spirito unico. Il mausoleo che ospita la tomba di Elvis è un luogo di commovente rispetto e omaggio, dove i fan possono rendere omaggio a una leggenda che ha influenzato profondamente la cultura musicale mondiale.

Memphis Riverfront

Godetevi una passeggiata rilassante lungo il fiume Mississippi e ammirate la vista panoramica sulla città. Qui troverete anche il parco Tom Lee, dedicato a un eroe locale che salvò molte vite durante un incidente di battello a vapore.

Questa passeggiata lungo le rive del fiume offre una prospettiva unica sulla città, dove l’acqua maestosa scorre in sintonia con l’energia dell’area circostante.

Qui, le luci riflettono magicamente sull’acqua di notte, creando un’atmosfera romantica e incantevole. Il Memphis Riverfront non è solo una passeggiata, ma un luogo dove si intrecciano la storia di Memphis e la bellezza del fiume, offrendo un’esperienza da ammirare e da vivere.

Memphis Zoo

Se siete in viaggio con la famiglia, il Memphis Zoo è un’ottima tappa. Ospita una vasta gamma di animali provenienti da tutto il mondo e offre esperienze interattive che divertiranno sia i giovani che gli adulti.

Con una vasta gamma di creature provenienti da tutto il mondo, offre un’esperienza educativa e coinvolgente per visitatori di tutte le età. Attraverso spettacoli interattivi, incontri ravvicinati e iniziative di conservazione, lo zoo di Memphis promuove la comprensione dell’importanza della biodiversità e dell’ecosistema globale. È un luogo in cui l’apprendimento si trasforma in divertimento e dove l’ammirazione per il regno animale prende vita.

Crociera sul Mississippi

Godetevi una crociera rilassante sul fiume Mississippi per avere una prospettiva unica sulla città e sulla sua storia.

La crociera sul Mississippi è una vera e propria finestra sul passato e il presente. Immaginate di rivivere i giorni in cui i battelli a vapore erano il principale mezzo di trasporto commerciale, mentre ascoltate storie e aneddoti narrati dalle guide locali. I panorami mozzafiato delle rive, dei ponti e dei monumenti storici si svelano mentre ti immergi nell’atmosfera rilassante e suggestiva del fiume.

Durante la crociera, potreste persino avere l’opportunità di assistere a spettacoli musicali dal vivo, aggiungendo un tocco di autentica cultura di Memphis alla tua esperienza.

Peabody Hotel e la Duck March

Situato nel cuore della città, L’Hotel Peabody è famoso per il suo rituale del “Duck March”, in cui una famiglia di anatre marcia ogni giorno dal cortile dell’hotel alla fontana nel lobby, un’usanza che risale agli anni ’30 e continua a catturare l’immaginazione dei visitatori.