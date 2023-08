MUSA: buon vivere sul lago di Como dove varcando la soglia vi ritroverete avvolti in un involucro di morbida accoglienza. Un concept contemporaneo che si fonde nelle melodiche sponde del lago. In riva al lago a Sala Comacina, due passi dalla celeberrima Villa del Balbianello. Un luxury boutique hotel intimo e scrigno di bellezza. Proprietà australiana (Famiglia Gray) con una gestione giovane affidata a Robert Moretti e Matteo Corridori. La retorica lascia spazio all’eccellenza e alla proposta sublime declinata qui in molteplici forme. Il bar GAIA o il magnifico ristorante ROTEO sono due punte di diamante di MUSA.

Come in un effluvio di bellezza continua MUSA saprà deliziare i vostri sensi. Un bagno in piscina oppure una rilassante seduta nella Spa e perchè no un aperitivo vista lago con la conturbante proposta mixology. Un’ospitalità trasversale e internazionale. MUSA è un concept lussuoso perfettamente integrato nel territorio su cui sorge. La sinergia con Madre Natura è dettata anche dalle piccole attenzioni inserite nella realtà, per renderla green ed ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente: energia da fonti rinnovabili, plastic free e possibilità di ricarica elettrice per le autovetture.

12 stanze (Deluxe, Superior, Junior Suite e Grand Suite, un appartamento accessoriato e una Villa tutte con vista lago) progettate con passione per l’eccellenza dallo stimato design di “Claudia Kempen Concept” e ognuna con un nome femminile differente proprio per richiamare al concetto di “musa” ispiratrice. Una prima colazione tra le più variegate mai testate con una libera scelta da un menu à la carte dove tutto viene declinato e proposto con una selezione di eccellenti prodotti del territorio e prelibatezze gourmet espresse. Una raffinatezza superba. Minuziosità e il fatto a mano, senza finzione, anche a colazione.

La proposta fine dining di Roteo sbalordisce da subito con quello che più elettrizza in ogni ristorante gourmet ossia le amuse bouche. Il fatidico prima di tutto che delinea e permea quella che sarà la degustazione a venire. Un concerto armonico, una danza calibrata da applausi scroscianti già al debutto. E’ vero che Re Carlo d’Inghilterra ha bandito il foie gras dalle sue tavole ma è altrettanto vero che gli chef Corridori e Moretti hanno qui saputo presentarlo con una velatura di lamponi e un piccolo panino alla vaniglia da mandare in ritirata per l’estrema bontà qualsivoglia maldicente bocca.

Una quaglia marinata al miso e allo scalogno con salsiccia fresca ed estratto di mela rende invece palese come la perfezione estetica e di sapore sia qui raggiunta in ogni singolo ingrediente. Il lollipop di quaglia poi è un invitante “se non ti lecchi le dita godi solo a metà”. Lo spaghettone artigianale selezione “Vicidomini” con miso burro colatura di alici e pepe del Timut è un biglietto da visita italiano con una gradevole contaminazione internazionale e la preferenza degli chef per i rimandi asiatici. La decisa delicatezza è per questa cucina caratteristica peculiare e tocco di leggiadra necessaria perfezione.

L’Anguilla cotta allo “yakitori” in salmì con polenta di mais e grano saraceno è l’incanto di quella lacrima che gentil si appoggia scivolando sulla guancia e trasformando l’emozione in un profondo sorriso di stupore (e bontà!). Il piatto che più ha conquistato il palato ossia Passatelli affumicati in brodo di vitello e il suo midollo, qui si ritrova il ricordo e si fa pace con l’esser (stati) fanciulli intraprendendo, allo stesso tempo, un lungo viaggio in Giappone grazie al tocco di katsuoboshi. Insomma, sì, un piatto che smuove sentimenti. Difficilmente poi un dolce (dolce!) riesce a colpire e segnare il palato perchè spesso si tende a destrutturare e scomporre con troppo zelo e qui invece presenzia una forte identità. Un dessert che non si vergogna di interpretare la sua parte. Non da meno certo il Miele ossia crema bruciata al miele, gelato al rosmarino e lardo di Colonnata, sì esatto, con il lardo: osare, a volte, premia.

Roteo propone tre diversi menu degustazione: menu Roteo (i piatti firma dello Chef), menu Selvaggina (fino alla fine di aprile), menu Vegetale.

MUSA: buon vivere sul lago di Como al risveglio, la mattina, avrete sicuramente i battiti accelerati per la vista mozzafiato dalla vostra stanza e per il susseguirsi di belle emozioni. Respirate a pieni polmoni. Musa Lago di Como lascia, piacevolmente, il segno.

