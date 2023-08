Locanda al Colle: eleganza versiliana è uno scrigno trasbordante di bellezza custodito amorevolmente dal padrone di casa Riccardo. Un luogo che si manifesta da subito per quello che è: una bella casa. L’ospitalità è qui questione di famiglia, luogo del ritorno, un peccato sostarvi per un solo week end. Toscana, la Versilia, alle porte di Camaiore in collina. Un giardino lussureggiante dove ogni bocciolo comunica armonia.

14 camere, una diversa dall’altra. L’intera casa è arredata con oggetti d’arte e mobili tra gli anni ’40 e ’70. Un servizio cucina con private chef riservato ai soli ospiti interni. Piatti genuini, creati su misura quotidianamente. Prima colazione in un meraviglioso dehor esterno, in giardino, come la cena servita giusto poc’anzi il calar del sole, quando la luce dorata pervade e ammutolisce.

Il profumo del cibo che lento va sul fuoco, un rimando a quel ricordo di bambino che scorrazza felice sull’aia della casa dei nonni. L’aroma che pervade e sale rapendo qualsiasi senso e facendoti pregustare una stupefacente apoteosi culinaria, a tavola. Alle pareti opere di arte contemporanea che sorprendono per la naturalezza nella loro esposizione immersiva tra salottini e morbide poltrone di velluto.

Qui si dimentica che fuori c’è “l’altro” mondo, un mondo però avulso nei problemi della quotidianità. Ognuno può trovare il suo spazio appartato, esclusivo: tra l’uliveto nella jacuzzi, nel giardino in una delle tante colorate sedute con un bel libro in mano, nella terrazza panoramica al primo piano con un bicchiere di vino in mano oppure nella contemplazione estatica della propria stanza che stupisce per ricercatezza, dettagli ma anche e soprattutto per la naturalezza con la quale tutto questo viene proposto. Si è a casa, più che a casa. Luogo del desiderio e quando lo si lascia la mente torna ossessivamente ad esso come ad un incontrollabile desiderio.

Tonalità calde, la luce naturale protagonista dello spazio, gli arredi vintage e Art Déco rendono Locanda al Colle un rifugio di charme con un fascino ormai raro e quindi assolutamente prezioso.

Tra le esperienze disponibili: escursioni nelle Alpi Apuane, cooking class, gite in barca, degustazioni di vini tra stupendi borghi medievali, un giro in Vespa o, perchè no, in bici.

La prima colazione è ricca e variegata, dolce e salata. Servita al tavolo dopo aver scelto da un menù dedicato e tra le proposte del resident chef che mutano ogni giorno. Attenzione per il dettaglio ma anche e soprattutto per la questione ambientale. Un quotidiano passo in più verso quella comunione totale con ciò che ci dà ossigeno e vita.

Sarete qui membri di famiglia, piacevolmente appagati da un rifugio ricolmo di bellezza tra opere di Sebastian Bianco, Claudia Gama, Daniele Guidugli, Max Lamb, Paul Mercier, Roland Romedius Steger, Maja Thommen.

Una grande piscina all’aperto, con acqua salata e riscaldata a 32 gradi Celsius. Qui nulla ruota intorno ad essa, ovviando a quel senso di protagonismo che ormai assumono, quasi ovunque, piscine di ogni genere e forma. L’unico elemento che comanda è la natura: ulivi, rose, piante aromatiche, gelsomino. Il profumo che si fonde e confonde armoniosamente, come in un’osmosi, tra interno ed esterno. Nessuno spazio è spersonalizzato ma forte è l’identità in ogni oggetto e tessuto.

Stanze dalle calde sfumature, una diversa dall’altra con splendidi bagni e vista.

Soggiornando presso Locanda al Colle avrete accesso al Beach Club privato con gazebo riservato e asciugamani (da fine maggio a fine settembre): il Chimera Beach Club.

LOCANDA AL COLLE