Per questo articolo della serie “Ti racconto un museo” oggi parliamo di ben 6 musei tutti insieme, i musei del circuito MMM Messner Mountain Museum.

La vita di Reinhold Messner è legata a doppio filo con la montagna, le sue esplorazioni sono qualcosa di unico e affascinante che ha deciso di raccogliere in questo circuito di sei musei tra il Sudtirolo e il territorio delle Dolomiti Bellunesi, sei musei dedicati alla montagna in tutte le sue sfaccettature.

Il circuito Messner Mountain Museum è quindi composto da sei aree museali dedicate alla montagna e alla sua cultura in un interessante narrazione fatta di mostre permanenti e mostre temporanee.

MMM Firmian e la montagna incantata

Il cuore del circuito è nei pressi di Bolzano, all’interno del Castel Firmiano. Il percorso espositivo porta il visitatore tra le torri e i cortili del castello, raccontando il rapporto tra uomo e montagna, i processi di erosione delle montagne, il rapporto tra queste e la religione, tutto raccontato con opere, quadri, cimeli, la storia dell’alpinismo dalle origini a oggi.

MMM Corones e l’alpinismo

Uno dei musei più affascinanti mai visti, una vera opera d’arte in se, realizzato in collaborazione con lo studio di architettura di Zaha Hadid. Serve prendere la funivia per raggiungere il museo, siamo infatti a Plan de Corones, in Val Pusteria, area famosa per lo sci in inverno e per il trekking d’estate, un’area ricca di attività adrenaliniche e con una vista privilegiata sulle Alpi.

Al suo interno la mostra è dedicata all’alpinismo tradizionale, una disciplina cardine per Messner. Anche in questo caso, quadri e cimeli dialogano tra loro circondanti da panorami che spaziano in tutti e 4 i punti cardinali, un dialogo tra storia e natura.

MMM Ripa e l’eredità della montagna

Ci spostiamo di poco dal museo precedente, restiamo infatti in Val Pusteria ma ci dirigiamo nel centro storico di Brunico, per salire nel suo castello.

L’MMM Ripa è infatti collocato nell’affascinante castello di Brunico, questo è il penultimo dei musei realizzati da Messner. Una breve salita porta ai piedi del museo, qui la mostra parla dei popoli di montagna e del loro rapporto con la natura con una particolare attenzione alle popolazioni del Tibet.

Il nome non è un caso, RIPA, ri in lingua tibetana si riferisce alla montagna e pa si riferisce all’uomo.

MMM Juval e il mito della montagna

Arriviamo in Val Venosta per raggiungere un altro castello, il bel Castel Juval arroccato su un’altura. Qui potete visitare il museo dedicato al mito e alla sacralità della montagna. Pensiamo al Monte Olimpo all’Ararat oppure al Fuji in Giappone o Ayers Rock in Australia, è innegabile il fascino della montagna e il suo essere culto per molte popolazioni in passato come oggi.

In questo museo potrete trovare numerose vedute delle montagne sacre, cimeli tibetani e le attrezzature usate da Messner nelle sue spedizioni.

MMM Ortles alla fine del mondo

Ci troviamo in una delle soluzioni espositive più particolari. L’MMM Ortles si trova a Solda, a 1900 metri di quota, ai piedi dell’Ortles, il più grande rilievo dell’Alto Adige.

Una zona che non è scelta a caso. Nella carta del Tirolo disegnata da Anich nel 1774, questa zona era indicata come la fine del mondo. Questo museo è dedicato al ghiaccio, al terrore del ghiaccio e dell’oscurità, ai miti ad esso legati, come lo Yeti ed è dedicata alle spedizioni ai poli.

Un museo suggestivo fin dal suo ingresso.

MMM Dolomites il museo delle nuvole

Un faticoso trekking conduce fino al MMM Dolomites. In alternativa potete sfruttare la navetta del museo, ma raggiungerlo a piedi, anche se faticoso, da molta soddisfazione.

Una volta arrivati sulla cima del Monte Rite, potete trovare il Balcone delle Dolomiti, raggiungibile camminando letteralmente sul tetto del MMM Dolomites, talmente in alto da sembrare di camminare tra le nuvole.

Il museo è allestito all’interno di un forte della Grande Guerra ed è dedicato all’elemento “roccia” con un particolare focus sull’esplorazione delle Dolomiti. Qui potete scoprire la storia della roccia dolomitica e osservare come le nostre belle montagna sono state rappresentate nei dipinti durante il Romanticismo.

Ed è proprio con il museo delle nuvole che chiudiamo questo articolo dedicato al circuito dei Messner Mountain Museum, non un semplice percorso espositivo, ma un percorso, sei esperienze diverse che unite raccontato una storia lunghissima in un dialogo tra uomo e montagna.

MMM Messner Mountain Museum

Gli orari e le sedi variano in base al museo scelto

Visitate il sito per tutte le informazioni.