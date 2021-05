Grazie alla mente visionaria di Roberto Papini e della sua CUBO A.P.E., la grande arte incontra l’interior design.

Potremmo tranquillamente paragonare Roberto Papini, gallerista e critico d’arte di fama internazionale, agli artisti dell’inizio del Quattrocento che, come Filippo Brunelleschi e Donatello, andarono a Roma per osservare da vicino i fasti imperiali della città eterna e tornarono a Firenze per re-interpretare quel linguaggio in modo del tutto personale, dando vita a capolavori che, da secoli, il mondo ammira e ci invidia. Se l’architetto e lo scultore fiorentini avevano fatto un viaggio a ritroso nel tempo, Papini, grazie, alla tecnologia, si spinge nel futuro. Il risultato, però, è lo stesso: creare qualcosa di unico e straordinariamente bello. (La foto di apertura è dell’Arch. Alice Maria Silvia Truant).

Grazie a CUBO A.P.E., divisione di costruzioni prospettiche architettoniche, Roberto Papini offre un servizio per realizzare idee creative pensate per tutti i luoghi dell’abitare e dell’accoglienza, da strutture private a hotel e locai esclusivi. Avvalendosi di architetti preparati e specializzati, l’Advanced Project Engineering di CUBO, mette a punto rendering foto realistici in 3D facendo sognare e immaginare quello che ancora non c’è. Insomma Papini riporta arte e architettura a dialogare tra loro, reinventando il concetto di Interior Design sotto il segno di una specie di Rinascimento contemporaneo il cui il luogo o la dimora si trasformano in opere d’arte per esprimere la più profonda identità di chi la abita. D’altronde, se ci pensiamo bene, nella storia l’architettura e l’arte hanno sempre viaggiato sullo stesso binario, basti pensare alle grandi dimore storiche o ai grandi del Rinascimento.

Con CUBO A.P.E. l’opera d’arte smette di essere elemento di decoro da ostentare come status symbol, per diventare parte integrante dell’abitare, quasi come fosse un’appendice di chi la vive. Con il supporto della tecnologia è quindi possibile immergersi nel futuro visionando locali che possono riprendere nuovo vigore e splendore, appagando nuovamente il gusto del “bello” insito in tutti noi. CUBO A.P.E. offre un servizio unico che segue il cliente dalla consulenza immobiliare alle scelte di arredo, attraverso le fasi di progettazione, pre-visualizzazione e decoro. Da strutture private a Hotel e locali esclusivi. La nicchia è “larga un pollice, profonda un miglio”: larga un pollice significa che si rivolge a una categoria estremamente ristretta, profonda un miglio vuol dire che sono coinvolti molti professionisti specializzati che cercano e trovano la soluzione a ogni specifico problema.

Tutto questo avviene, come nelle antiche botteghe dei pittori del Rinascimento, in una galleria d’arte di Milano la Arting159, un luogo dove i sogni possono diventare realtà: un servizio a tutto tondo, composto da figure professionali esperte nei settori dell’arte, Design e architettura che sono in grado di cogliere l’anima di ogni progetto del committente e la traducono in un linguaggio unico e inusuale. Il risultato sono arredi e contenuti di altissima qualità creati su misura. Non solo l’opera d’arte esposta in casa, ma la casa stessa diventa opera d’arte da vivere quotidianamente, uno spazio unico e personalizzato che unisce pezzi di design di grandi autori (per esempio Sottsass, Mendini, Mollino), a opere d’arte, creando puro lifestyle e offrendo all’utente la possibilità di “essere” nell’arte, senza alcuna connotazione museale, ma come parte integrante del gusto estetico personale del cliente e secondo un nuovo concetto di interior design. Un dialogo costante tra differenti forme di arte che convivono e creano un nuovo modo di mescolare pezzi unici per ottenere risultati artisticamente ed esteticamente elevati. Il tutto studiato nei minimi particolari con la competenza, il gusto e la professionalità dei migliori esperti del settore.

In che modo si palesa questa forma di vita all’interno dell’arte? CUBO A.P.E. segue il cliente in tutto il percorso di realizzazione degli spazi abitativi. Dalla scelta dell’immobile, alla progettazione, fino alla scelta delle opere d’arte e degli elementi di arredo che nobiliteranno gli ambienti. Seguendo la filosofia per cui la casa è una seconda pelle forme, colori, tessuti e materiali sono fondamentali per raccontare e creare uno spazio che rappresenti esattamente i desideri e le aspettative dei clienti, per questo la scelta di ogni dettaglio, di ogni opera d’arte, o pezzo unico, è il segreto per rendere inimitabile e riconoscibile ogni ambiente. Come afferma lo stesso Papini: “In questo momento particolare nascono sempre più esigenze rivolte al benessere, al comfort, al ‘leisure’ e l’abitare assume un significato caratterizzato dalla necessità di vivere in un habitat confortevole, accogliente e che allo stesso tempo risponda alle molteplici forme del vivere attuale. CUBO A.P.E. infatti parte da un attento ascolto e da una ricerca delle reali esigenze e peculiarità del committente, sia esso un privato, un hotel o uno store/locale per cogliere l’anima di ogni progetto e trasformarlo, grazie alla nostra esperienza e professionalità, in qualcosa di unico”.

CUBO A.P.E. è la soluzione per chi desidera vivere l’arte come protagonista, non più solo come collezionista, per chi ama essere unico e non legato alle mode del momento. Roberto Papini e i suoi architetti, grazie alla professionalità, alla competenza e alla tecnologia del rendering in 3D faranno vivere al cliente un’esperienza unica sin dalla sua prima creazione “su carta”, per trasformarlo poi in realtà e consegnare un’opera d’arte fatta e finita. E a proposito di sogni che non finiscono mai, la galleria riaprirà a settembre a Milano, in via Solferino angolo via Marsala, nel quartiere Brera.

BOX INFO

e-mail: arting159@gmail.com

numero whatsapp: +39.3426904173