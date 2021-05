L’Isola d’Elba è una delle mete turistiche estive maggiormente richieste dai turisti che vogliono godersi le vacanze in luoghi incontaminati ed immersi nel verde. L’isola d’Elba è la maggiore dell’arcipelago toscano e, per le sue unicità naturalistiche, è inserita nel parco nazionale dell’arcipelago toscano.

Come raggiunger l’Isola d’Elba

L’Isola d’Elba è ben collegata con la terraferma grazie a numerosi traghetti provenienti da Piombino. Il continuo avvicendarsi di queste imbarcazioni rende veramente semplice e veloce approdare sull’isola. Seleziona tra i traghetti Elba quello che meglio si adatta alle tue esigenze di viaggio e goditi la tua permanenza su una delle isole italiane di maggior fascino.

Cosa fare sull’Isola d’Elba

L’Isola offre ai vacanzieri numerose occupazioni, certamente a farla da padrone è il relax sulle spiagge, costituite per la maggior parte da una sabbia fine e bianca ed affacciate su un mare cristallino. Tra i diversi lidi attrezzati, ogni turista può trovare ciò che desidera, sia per quanto riguarda la possibilità di fare sport, sia per quanto riguarda il relax ed il divertimento.

Un’occupazione interessante, molto diffusa sull’isola, è rappresentata dalle immersioni. Lungo le coste dell’isola vi sono numerosi siti in cui poter esplorare i fondali, anche a profondità non troppo alte, consentendo così anche ai sub meno esperti di immergersi e godersi la bellezza dei fondali dell’isola d’Elba, andando a scoprire anche la fauna ittica locale.

L’isola d’Elba è adatta anche ai turisti appassionati di ciclismo, infatti, offre una buona rete di piste ciclabili e sono presenti sul territorio numerosi esercizi che si occupano di assistenza e noleggio di biciclette.

Luoghi da visitare

L’isola d’Elba è dotata di un a importante storicità, sul suo territorio infatti possono ritrovarsi i segni della dominazione etrusca e di quella romana, infatti sono numerosi i reperti archeologici risalenti a questi due periodi.

Al centro dell’attenzione restano però le spiagge, il punto di forza dell’isola d’Elba, tra le più famose sono certamente da visitare quelle di Marina di Campo, Cavoli, Fetovaia, Seccheto e Sant’Andrea. Non può mancare una capatina alla celebre spiaggia del relitto, dove, dopo un breve percorso a nuoto si può osservare il relitto della nave Elviscot, inabissatosi sui fondali dell’isola nel 1972.

Dove alloggiare sull’isola d’Elba

L’isola offre diverse possibilità a seconda delle esigenze del turista, si passa infatti dalle strutture ricettive dotate di tutti i confort fino ai campeggi della costa sud. Queste tipologie di strutture ben si addicono a chi cerca un’esperienza unica, immersa nel verde e nella natura incontaminata.

Piatti tipici dell’Isola d’Elba

La cucina locale prevede per la maggiore parte specialità di pesce e si caratterizza per una cucina semplice, molto immediata. I piatti da provare sono certamente il caciucco,i totani ripieni, il polpo lesso e il riso al nero di seppia. Il piatto più famoso però è lo stoccafisso alla riese, forse il piatto maggiormente rappresentativo e particolare tra quelli proposti.

Inoltre sull’isola d’Elba è possibile degustare ottimi vini bianchi, rossi ma anche rosati, tutti prodotti a marchio DOC e taluni DOCG come l’Aleatico