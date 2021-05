Itinerari e Luoghi n. 290 – Maggio 2021

“Chi è chi viaggia? L’Io del viaggiatore è poco più di uno sguardo, una forma cava in cui s’imprime lo stampo della realtà, un recipiente che si lascia colmare dalle cose, dando loro tuttalpiù – con le sue idiosincrasie, le sue nostalgie e le sue inquietudini – una forma, così come un recipiente dà forma all’acqua che lo riempie […] il racconto di viaggio è la forma epica più adeguata a una civiltà nella quale l’Io – del personaggio e dell’autore – è un provvisorio, oscillante punto d’incrocio di eventi e sensazioni, il sedimento lasciato da una tradizione e da una storia volatilizzate”. Queste parole di Claudio Magris dipingono con saggezza e profondità il lavoro fatto senza sosta dai collaboratori di Itinerari e luoghi che viaggiano per raccontare “punti d’incontro di eventi e sensazioni” ma soprattutto strade e sentieri, luoghi e persone, essenze e sapori. Appunti e scatti fotografici, interviste e incontri diventano storie per voi lettori che utilizzate Itinerari come uno strumento utile per costruire viaggi.