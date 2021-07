Tra cielo e mare in una terra creata per gli amanti dell’outdoor. Da zero a mille, dal mare ai monti sono comprese le dimensioni dell’isola, abbastanza grande per vivere varie esperienze, abbastanza piccola per poter fare tante cose in poco tempo. Qui tutto è possibile: a piedi o in bici su strade e sentieri, lungo costa in kayak, in barca a vela.

Di Enrico Caracciolo

ISOLA D’ELBA – ITINERARIO (auto, moto, camper, bici)

Punto di partenza e arrivo : Marina di Campo

: Marina di Campo Lunghezza : 49 km

: 49 km Dislivello : 990 m circa

: 990 m circa Tipo di strada : asfalto

: asfalto Difficoltà : impegnativo

: impegnativo Note: Nel complesso l’itinerario presenta un profilo decisamente vario con frequenti saliscendi. Molte le possibilità di sosta per ristoro e rifornimento acqua. In bici impegnativo per il dislivello; accessibile se affrontato con E-bike.

HIGHLIGHTS

ATTIVITÀ OUTDOOR

Il Viottolo, via degli Albarelli 60, Campo nell’Elba; cell. 329.7367100, www.ilviottolo.com: Escursioni giornaliere Elba e Arcipelago Toscano: trekking, kayak, mountain bike, snorkeling, gite in barca, visite miniere.

Econauta di Umberto Segnini, via della Bonalaccia 1204, Campo nell’Elba, tel. 0565.976707, cell. 333.2653079, www.econauta.net: trekking e kayak con Umberto e Serena.

ElbaTrek di Stefano Luzzetti, loc. Agrigalardo, Capoliveri; cell. 329.7055052, FB: e3KElbatrek: guida escursionistica e ambientale, per terra e mare (kayak); miniere di Capoliveri.

Somareria dell’Elba, Traversa di Filetto 421/B, Campo nell’Elba, cell. 338.4215060, www.somareriadellelba.com: trekking con i somari di Luca Giusti.

Universo Acqua, Loc. Lacona, cell. +39.349.4164074, www.universoacqua.com: snorkeling, campi estivi per ragazzi con Alessandra Toscano.

SHOPPING DI GUSTO

Secondo alcuni uno dei migliori aleatici prodotti sull’isola è quello della piccola azienda La Galea (via della Galea, Campo nell’Elba; tel. 0565.977827).

Molto buoni anche i vini e i prodotti della cooperativa Terre del Granito (loc. Vallebuia 1492, Seccheto, Campo nell’Elba; tel. 0565.987035, cell. 338.4036273, www.agricoopelba.it).

NOTE

400 chilometri di percorsi outdoor, 210 spiagge, un reticolo di percorsi che disegnano un viaggio infinito per chi ama scoprire la natura muovendosi liberamente. Una vera e propria isola felice per gli amanti dell’outdoor e del turismo attivo. L’Elba può essere la materializzazione del concetto 0-1000. Nella fascia compresa fra il mare e la vetta del Monte Capanne si sviluppa un territorio che in tutti i periodi dell’anno offre tante opportunità di vivere esperienze a contatto con l’ambiente. Sentieri di mare e di montagna sono le rotte per viaggi lenti con spettacolari punti di vista: trekking, nordic walking, biowatching e per i più romantici il trekking someggiato in compagnia di splendidi somari. Il cicloturismo, su strada e su tracciati off-road, è una vocazione naturale dell’isola.

Cuori elbani

L’isola che offre 400 km di percorsi tra cielo e mare è un mondo ricco di varia umanità. Stefano Luzzetti, guida ambientale, vive di terra e di mare, bulimico di Elba; conosce luci e ombre, il profumo del vento e il sapore della pioggia.

Quando esce all’alba e va a pagaiare o a camminare parte a caccia di emozioni. E quando torna, senza orari, ha lo zaino pieno dei racconti segreti che l’Elba riserva solo per lui. “Io sto co’ li somari”, invece è il motto di Luca Giusti, elbano doc e guida ambientale escursionistica. La sua mission è far conoscere l’isola attraverso punti di vista autentici e originali. “Venite a visitare il mio mondo e la mia isola. Sono un gran sognatore, chissà che non riesca a far sognare un po’ anche voi e i vostri bambini.”. Luca è un profondo conoscitore di storie e storia del territorio elbano e un trekking someggiato in compagnia dei suoi somari diventa un piacevolissimo viaggio nel cuore di un’Elba insolita, selvaggia e accogliente.

E poi c’è Umberto Segnini, grande viaggiatore e guida storica dell’isola.. Pochi segreti e la capacità di vivere in sintonia un rapporto viscerale. Qual è la grande bellezza dell’Elba secondo Umberto? “La varietà di ambienti, geologica e umana. Un luogo magico? Il Fosso della Cerchiaia, angolo sconosciuto; bianco come il suo granito scolpito dall’acqua, pulito come il suo silenzio”.

L’ITINERARIO

Si parte da Marina di Campo in direzione Cavoli. Superato il Colle Palombaia si torna a pedalare lungo un tratto di costa spettacolare che lambisce le spiagge di Cavoli, Seccheto e Fetovaia. Con continui saliscendi si raggiunge Pomonte e successivamente Chiessi.

Dopo il tornante di Punta Nera inizia la salita (circa 12 km) verso Marciana passando per Colle d’Orano e Zanca, ottimo punto di vista sulla baia di Sant’Andrea.

Oltrepassata la zona di Campo al Castagno la strada procede verso l’entroterra di Marciana (48,6 km). Al bivio, usciti dal paese, nei pressi del parcheggio della cabinovia, si prosegue verso Poggio.

Dopo circa 1,3 km si incontra sulla destra la Fonte di Napoleone dove si consiglia di riempire le borracce con acqua fresca e purissima.

A Poggio si piega a destra iniziando l’impegnativa ma ombreggiata salita a tornanti (4 km) verso lo scollinamento del monte Perone.

1 di 8

La discesa è ripida e impegnativa e richiede una guida attenta. Il panorama verso il versante sud orientale dell’isola è meraviglioso.

Meritano una sosta le rovine della chiesa di San Giovanni (poco visibile, sulla destra) e, poco dopo, la torre di San Giovanni, affacciata sulla baia di Marina di Campo.

La discesa continua passando per San Piero in Campo, uno dei borghi più belli dell’isola, per scendere verso la costa nei pressi del Colle di Palombaia dove si prosegue a sinistra verso la vicina Marina di Campo.

INFORMAZIONI UTILI

Come arrivare

Via mare: L’Isola d’Elba si raggiunge dal porto di Piombino. I collegamenti sono effettuati da tre compagnie di navigazione: Moby Lines (www.moby.it), Toremar (www.toremar.it), Blu Navy (www.blunavytraghetti.com) da maggio a settembre il collegamento tra Piombino e Portoferraio è ogni mezz’ora.

Il porto di Piombino è raggiungibile anche in treno: ricordarsi di indicare come stazione di arrivo Piombino Marittima collegata con la stazione di Campiglia Marittima sulla linea Roma – Genova.

Dove dormire

Campo nell’Elba : Hotel Montemerlo , Loc. Fetovaia, tel. 0565.988036, www.welcometoelba.com: a due passi dalla spiaggia, eco-hotel, ottima cucina, ideale per chi fa turismo attivo.

: , Loc. Fetovaia, tel. 0565.988036, www.welcometoelba.com: a due passi dalla spiaggia, eco-hotel, ottima cucina, ideale per chi fa turismo attivo. Pomonte : Hotel Corallo , Via del Passatoio 143, tel. 0565.906042, www.elbacorallo.it: familiare e storico, ospitalità elbana, ottima cucina; attenzione per l’ambiente.

: , Via del Passatoio 143, tel. 0565.906042, www.elbacorallo.it: familiare e storico, ospitalità elbana, ottima cucina; attenzione per l’ambiente. Marciana : Hotel Villa Rita , Loc. Colle d’Orano, tel. 0565.908095, cell. +39.334.5922988, www.villarita.it: posizione panoramica, ospitalità familiare, info sul territorio, punto di riferimento per escursionisti.

: , Loc. Colle d’Orano, tel. 0565.908095, cell. +39.334.5922988, www.villarita.it: posizione panoramica, ospitalità familiare, info sul territorio, punto di riferimento per escursionisti. Marciana Marina: Hotel Yacht Club, Via Aldo Moro 46, tel. 0565.904422, www.hotelyachtclub.it: a due passi dal porto, assistenza e informazioni per gli appassionati di bici, trekking, kayak, snorkeling.

Dove Mangiare

Campo nell’Elba : Vecchio Forno , piazza della Vittoria 2, Seccheto; tel. 0565.987148: spaghetti al polpo, impepata di cozze e ottime pizze napoletane.

: , piazza della Vittoria 2, Seccheto; tel. 0565.987148: spaghetti al polpo, impepata di cozze e ottime pizze napoletane. Cacio e Vino , piazzetta della Porta 12, San Piero in Campo; tel. 0565.983351: cucina di territorio, sapori tipici di terra e di mare.

, piazzetta della Porta 12, San Piero in Campo; tel. 0565.983351: cucina di territorio, sapori tipici di terra e di mare. Marciana: Publius, piazza del Castagneto 11, Poggio; tel. 0565.99208, www.ristorantepublius.it: panorama, cibo e vini indimenticabili; sintesi della cucina elbana.

Arte e artigianato

Borse, scarpe “pazze”, maschere, cappelli e cinture in cuoio da Unzipò (via XX Settembre, Marciana Marina; tel. 348.8603767, www.unzipo.it). Opere d’arte inventate da rottami da discarica; semplicemente geniale Luca Polesi (via Monte Baccile 119, Marina di Campo; tel. 0565.977657, cell. 348.0412755, www.lucapolesi.com).

Indirizzi utili

VisitElba, www.visitelba.info, facebook : VisitElbaIT instagram: @visitelbait

On line

Informazioni, luoghi, alberghi, ristoranti, prodotti e produttori, logistica, prenotazioni, contatti utili, itinerari.