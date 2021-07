Pochi chilometri e tante emozioni per cicloturisti tranquilli sulla ciclabile che risale la valle di Ötztal dai 660 metri di Haiming ai 1350 di Sölden. Paesaggi alpini di grande fascino attraverso villaggi di montagna, pascoli e boschi. Gran finale al cospetto di ghiacciai eterni nel set-museo di Spectre l’ultimo degli 007 girato ad alta quota.

di Enrico Caracciolo/Viatoribus

BLOCK NOTES

DURATA 5-7 giorni

5-7 giorni PREZZO 600-900 euro

600-900 euro QUANDO giugno – settembre

L’ITINERARIO in BIKE o E.BIKE

Si tratta di un percorso ciclabile di 52 km che attraversa la Valle di Ötztal da Haiming a Sölden che offre la possibilità di vivere in completo relax la scoperta di una delle più belle valli alpine. Il tracciato, a dispetto dei pochi chilometri complessivi, si sviluppa in costante leggera salita da 660 m a 1347 m (dislivello in salita: 830 m; dislivello in discesa: 145 m), e offre molte opportunità di approfondimento e scoperta del territorio con escursioni a piedi o anche in bici sui sentieri/vie alternative. In particolare Sölden è un comprensorio al cospetto di grandi montagne che d’inverno è un paradiso dello sci, mentre in estate diventa meta privilegiata per camminatori e cicloturisti. Il percorso si compone di 4 tappe.

Non richiede un allenamento specifico e può essere affrontato comodamente con e-bike.

Prima tappa

Punto di partenza : Haiming

: Haiming Punto di arrivo : Oetz

: Oetz Lunghezza : 15 km

: 15 km Dislivello : 178 m

: 178 m Durata : 1 ora e mezzo

: 1 ora e mezzo Note: l’inizio della ciclabile attraversa la bassa valle caratterizzata da un paesaggio dolce e dal clima mite noto per la coltivazione delle mele.

Si parte dal centro di Haiming, nei pressi della chiesa, in direzione della vicina frazione di Magerbach passando anche per il famoso Miglio delle Mele. L’itinerario si snoda sulla ciclabile dell’Inn per 2 km prima di piegare a sinistra attraverso il villaggio di Schlierenzau fino a oltrepassare il fiume Inn. Dopo una breve ma ripida salita si raggiunge la stazione ferroviaria di Ötztal: qui si gira in Wiesrainstrasse seguendo poi Industriestrasse e la ferrovia. Dalla stazione ferroviaria si imbocca in direzione ovest la Wassertalstrasse arrivando su una pista sterrata. Si pedala ora attraverso il bosco costeggiando la ferrovia e AREA 47, il più grande parco avventura all’aperto di tutta l’Austria. La parte finale della tappa continua verso sud attraversando la frazione di Brunau risalendo il torrente Ötztaler Ache fino a Oetz.

Seconda tappa

Punto di partenza : Oetz

: Oetz Punto di arrivo : Umhausen

: Umhausen Lunghezza : 8 km

: 8 km Dislivello : 193 m

: 193 m Durata : 1 ora e 10 min

: 1 ora e 10 min Note: tappa di grande pregio paesaggistico che alterna tratti di foresta a momenti in un paesaggio aperto solare, con piccoli villaggi; notevole il passaggio presso la chiesa di Maria Schnee.

Si lascia Oetz dal parcheggio in direzione sud sul percorso asfaltato fino alla fine dove si piega a sinistra attraversando la strada principale. In leggera salita si pedala lungo la strada di campagna fino alla frazione di Habichen. Attraversato il sottopasso di Habichen si consiglia la deviazione verso il lago Habicher See; in alternativa si prosegue sulla impegnativa salita verso l’altura del Gstoag di Tumpen. Dopo la seconda curva la strada diventa sterrata immergendosi nel bosco di Tumpen e prosegue davanti alla scuola fino ad attraversare la strada principale della valle di Ötztal e il torrente Ache. Bella la ciclabile che transita al cospetto della parete rocciosa di Engelswand, raggiunge il villaggio di Lehn Platzl e sfiora in un bellissimo scenario di montagna la chiesa di Maria Schnee. Superata la frazione di Östen la ciclabile attraversa nuovamente la strada principale e risalendo il torrente Ötztaler Ache raggiunge l’abitato di Umhausen.

Terza tappa

Punto di partenza : Umhausen

: Umhausen Punto di arrivo : Längenfeld

: Längenfeld Lunghezza : 14 km

: 14 km Dislivello : 280 m

: 280 m Durata : 1 ora e 10 min

: 1 ora e 10 min Note: questo tratto del percorso attraversa la parte più stretta della valle attraversando due ponti spettacolari e un bosco di grande suggestione. La parte finale della tappa torna a scoprire una vallata di grandi spazi.

Da Umhausen la ciclabile risale il torrente Ötztaler Ache. Da Östen si prosegue attraversando il torrente e passando per la frazione di Leiersbach con un bellissimo bosco fino al bivio di Köfels. Quindi, si pedala sulla Köfler Gerade, strada sterrata che finisce prima di attraversare i due ponti che consentono l’attraversamento del fiume in un punto molto stretto della valle. Prima si oltrepassa il ponte di Maurach, poi dopo un sottopassaggio si pedala sullo spettacolare ponte ad arco Ferdinand (65 metri). Poco dopo si piega a sinistra imboccando un bellissimo tracciato che attraversa la foresta. Un sottopassaggio conduce dall’altra parte della strada principale alla fine dell’area boschiva. All’incrocio successivo si tiene la destra fino al villaggio di Winklen. Attraversato il ponte la ciclabile tiene la sinistra attraversando i villaggi di Oberried, Lehn e Unterried prima di raggiungere il centro di Längenfeld subito dopo l campeggio e il centro termale Aqua Dome.

Quarta tappa

Punto di partenza : Längenfeld

: Längenfeld Punto di arrivo : Sölden

: Sölden Lunghezza : 15 km

: 15 km Dislivello : 280 m

: 280 m Durata : 1 ora e mezzo

: 1 ora e mezzo Note: tappa di avvicinamento al comprensorio di Sölden al cospetto delle grandi montagne. Si sale costantemente per raggiungere il punto più alto della ciclabile.

Oltrepassata l’area del centro sportivo e l’Aqua Dome di Längenfeld si pedala verso sud passando per le frazioni rurali di Astlehn e Runhof nel cuore di un paesaggio aperto dominato dal verde e dai profili delle montagne che accompagnano la ciclabile verso il fondo della valle. A Runhof si attraversa nuovamente il fiume seguendo la ciclabile ben asfaltata. Poco dopo si passa nei pressi dell’Ötztal Fun Park raggiungendo così l’abitato di Huben. Alla fine del villaggio si attraversa ancora il torrente Ötztaler Ache pedalando sulla ciclabile che segue la strada principale. Dopo un sottopasso si arriva all’abitato di Bruggen e poi ancora con un sottopasso si arriva ad Aschbach e poi seguendo il fondovalle la ciclabile raggiunge la movimentata area di Sölden dove termina l’itinerario.

COME ARRIVARE NELLA VALLE DI ÖTZTAL

In auto : si raggiunge Innsbruck con l’A 22 del Brennero e poi si prosegue verso Haiming sulla A 12 (50 km, circa 40 minuti) dove si imbocca la valle di Ötztal. Per viaggiare sulle autostrade austriache è obbligatorio il pagamento di un pedaggio sotto forma di un bollino chiamato “vignette” (9.40 € per 10 giorni), in vendita presso le stazioni di servizio, i tabacchi, i club automobilistici e i caselli ASFINAG.

: si raggiunge Innsbruck con l’A 22 del Brennero e poi si prosegue verso Haiming sulla A 12 (50 km, circa 40 minuti) dove si imbocca la valle di Ötztal. Per viaggiare sulle autostrade austriache è obbligatorio il pagamento di un pedaggio sotto forma di un bollino chiamato “vignette” (9.40 € per 10 giorni), in vendita presso le stazioni di servizio, i tabacchi, i club automobilistici e i caselli ASFINAG. In treno : la stazione di riferimento è Innsbruck raggiungibile con i treni DB-ÖBB EuroCity; si prosegue poi alla volta della stazione della Ötztal a Haiming (circa 50 minuti).

: la stazione di riferimento è Innsbruck raggiungibile con i treni DB-ÖBB EuroCity; si prosegue poi alla volta della stazione della Ötztal a Haiming (circa 50 minuti). In aereo: l’aeroporto di riferimento è quello di Innsbruck raggiungibile con voli low cost da Milano, Genova, Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Brindisi e Catania.

HIGHLIGHTS

Dove dormire

Haiming : Innside Adventure Cabins, Magerbach 2, tel. +43.676.6974998, www.raftingalm.at, 59-110 € la doppia con colazione: varietà di sistemazioni dal B&B, appartamenti, camere fino a 5 letti con servizi in comune, chalet e camping.

: Innside Adventure Cabins, Magerbach 2, tel. +43.676.6974998, www.raftingalm.at, 59-110 € la doppia con colazione: varietà di sistemazioni dal B&B, appartamenti, camere fino a 5 letti con servizi in comune, chalet e camping. Oetz : Natur & Aktiv Resort Ötztal, Piburgerstrasse 6, tel. +43.5252.60350, www.nature-resort.at, 95-113 € a persona in mezza pensione con cena gourmet: immerso nel verde con acmere, appartamenti e chalet; tipici ambienti di montagna.

: Natur & Aktiv Resort Ötztal, Piburgerstrasse 6, tel. +43.5252.60350, www.nature-resort.at, 95-113 € a persona in mezza pensione con cena gourmet: immerso nel verde con acmere, appartamenti e chalet; tipici ambienti di montagna. Umhausen : Explorer Hotel Umhausen, Gscheat 14, tel. +43.5255.206010, www.explorer-hotels.com/it/oetztal/, 90-110 € la doppia: design moderno, ottima colazione, sport SPA con sauna, palestra. Hotel Tauferberg, Niedertai 12/A, tel. +43.5255.5509, www.tauferberg.com, 64-79 € a persona in mezza pensione, 87-97 € per due persone in appartamento: in bella posizione, buona cucina, per gli amanti della natura.

: Explorer Hotel Umhausen, Gscheat 14, tel. +43.5255.206010, www.explorer-hotels.com/it/oetztal/, 90-110 € la doppia: design moderno, ottima colazione, sport SPA con sauna, palestra. Hotel Tauferberg, Niedertai 12/A, tel. +43.5255.5509, www.tauferberg.com, 64-79 € a persona in mezza pensione, 87-97 € per due persone in appartamento: in bella posizione, buona cucina, per gli amanti della natura. Längenfeld : Aqua Dome Hotel & SPA, Oberlängenfeld 140, tel. +43.5253.6400, www.aqua-dome.at, 330-430 € la doppia in mezza pensione: resort situato nel complesso termale, design e architettura futurista nel cuore delle Alpi. Frienresidenz La Vita, Oberlängenfeld 16, tel. +43.5253.5365, www.ferienresidenz-lavita.at, 120-145 € la doppia: camere con vista, balcone o terrazza, sauna e sala relax.

: Aqua Dome Hotel & SPA, Oberlängenfeld 140, tel. +43.5253.6400, www.aqua-dome.at, 330-430 € la doppia in mezza pensione: resort situato nel complesso termale, design e architettura futurista nel cuore delle Alpi. Frienresidenz La Vita, Oberlängenfeld 16, tel. +43.5253.5365, www.ferienresidenz-lavita.at, 120-145 € la doppia: camere con vista, balcone o terrazza, sauna e sala relax. Sölden: Hotel Liebe Sonne, Dorfstrasse 58, tel. +43.5254.2203, www.liebesonne.at, 100 € a persona in mezza pensione: ospiti della famiglia Gurschler, ottima cucina, informazioni

Dove mangiare

Haiming-Oetz : Posthotel Kassl, Hauptstrasse 70, tel. +43.5252.6303: piatti locali ben preparati; buoni il maiale arrosto speziato e lo spezzatino di cervo; anche piatti vegani. Café Heiner, Hauptstrasse 58, tel. +43.5252.6309, www.heiner.at: zuppe della tradizione, pesce e carne alla griglia, pizza e dolci fatti in casa.

: Posthotel Kassl, Hauptstrasse 70, tel. +43.5252.6303: piatti locali ben preparati; buoni il maiale arrosto speziato e lo spezzatino di cervo; anche piatti vegani. Café Heiner, Hauptstrasse 58, tel. +43.5252.6309, www.heiner.at: zuppe della tradizione, pesce e carne alla griglia, pizza e dolci fatti in casa. Umhausen : Gasthof Krone, Dorf 30, tel. +43.5255.50048, www.krone-umhausen.at: cucina tradizionale, alta qualità delle materie prime, ricette locali rivistate con gusto ed eleganza; ottima la carne e i dolci. La Cascata, Am Taufenberg 1, tel. +43.5255.50143, www.la-cascata-umhausen.at: zuppe, pasta, piatti terra e di mare, insalate.

: Gasthof Krone, Dorf 30, tel. +43.5255.50048, www.krone-umhausen.at: cucina tradizionale, alta qualità delle materie prime, ricette locali rivistate con gusto ed eleganza; ottima la carne e i dolci. La Cascata, Am Taufenberg 1, tel. +43.5255.50143, www.la-cascata-umhausen.at: zuppe, pasta, piatti terra e di mare, insalate. Längenfeld : Mesner Stube Längenfeld, Oberlängenfeld 24, tel. +43.5253.20230, www.mesnerstuben.at: piatti regionali di qualità come il carpaccio di manzo da bovini locali e piatti vegetariani. Thermal SPA Restaurant Aqua Dome, Oberlängenfeld 140, tel. +43.5253.6400, www.aqua-dome.at: cucina internazionale e locale nell’ambiente delle terme.

: Mesner Stube Längenfeld, Oberlängenfeld 24, tel. +43.5253.20230, www.mesnerstuben.at: piatti regionali di qualità come il carpaccio di manzo da bovini locali e piatti vegetariani. Thermal SPA Restaurant Aqua Dome, Oberlängenfeld 140, tel. +43.5253.6400, www.aqua-dome.at: cucina internazionale e locale nell’ambiente delle terme. Sölden: Gusto, Dorfstrasse 27, tel. +43.5254.2272, www.gusto-soelden.at: grigliate di carne e pesce, pizza e bruschette, vellutate di formaggi e pomodoro. Heiners, Dorfstrasse 42, tel. +43.5254.2467, www.heiners.at: piatti tradizionali tirolesi e ricette con prodotti locali di qualità. Bäckelar Wirt, Dorfstrasse 125, tel. +43.5254.2183, www.baeckelarwirt-soelden.at: cucina tradizionale di qualità con prodotti del territorio.

Bici e Outdoor

Oetz: Feelfree Outdoor Professionals, Piburgerstrasse 6, tel. +43.5252.6035, Feelfree Outdoor Professionals: punto di riferimento per il noleggio bici e assistenza tecnica, vendita materiali tecnici per cicloturismo ed escursionismo, prenotazione escursioni, rafting ed esperienze outdoor.

Terme e SPA

Längenfeld: Aqua Dome Hotel & SPA, Oberlängenfeld 140, tel. +43.5253.6400, www.aqua-dome.at, 38 € entrata giornaliera, 20-26 € slot di 3 ore, 26 € entrata serale dalle 18: complesso con piscine interne ed esterne, idromassaggi, sauna, sale relax.

Prodotti del territorio

Durante il viaggio nella Valle di Ötztal è possibile fare la spesa in campagna direttamente in fattoria.

Haiming : Fam. Glatzl, Dorfstrasse 22, tel. +43.5266.88013: prosciutto, salsicce di maiale, prodotti dell’orto e pane fatto in casa. Christl’s Hof, Kreutzstrasse 18, tel. +43.650.8868903, www.urlaub-haiming.at: salsicce speziate, prodotti dell’orto, uova fresche, liquori di fragole e albicocche.

: Fam. Glatzl, Dorfstrasse 22, tel. +43.5266.88013: prosciutto, salsicce di maiale, prodotti dell’orto e pane fatto in casa. Christl’s Hof, Kreutzstrasse 18, tel. +43.650.8868903, www.urlaub-haiming.at: salsicce speziate, prodotti dell’orto, uova fresche, liquori di fragole e albicocche. Oetz : Fam. Griesser, Hauptstrasse 1, tel. +43.5252.6446, www.griessenhof.com: latte fresco, yogurt e uova fresche; pasta prodotta in azienda. Fam. Gastl, Piburg 4, tel. +43.5252.6486: prosciutti tipici, salsicce affumicate, carni del territorio, miele. Fam. Sonnweber, Mühlweg 33, tel. +43.5252.6284: latte fresco, yogurt, miele, gelatine di frutta, te e tisane, liquori di frutta, pane della fattoria.

: Fam. Griesser, Hauptstrasse 1, tel. +43.5252.6446, www.griessenhof.com: latte fresco, yogurt e uova fresche; pasta prodotta in azienda. Fam. Gastl, Piburg 4, tel. +43.5252.6486: prosciutti tipici, salsicce affumicate, carni del territorio, miele. Fam. Sonnweber, Mühlweg 33, tel. +43.5252.6284: latte fresco, yogurt, miele, gelatine di frutta, te e tisane, liquori di frutta, pane della fattoria. Umhausen : Franz Josef Auer, Hintere Gasse 23, tel. +43.664.8244398: produzione speciale di carni di manzo, pecora, agnello, capra. Agnes Frischmann, Östen 27, 7el. +43.5255.5946, +43.699.13084259: prosciutti e salsicce, uova fresche, frutti di bosco.

: Franz Josef Auer, Hintere Gasse 23, tel. +43.664.8244398: produzione speciale di carni di manzo, pecora, agnello, capra. Agnes Frischmann, Östen 27, 7el. +43.5255.5946, +43.699.13084259: prosciutti e salsicce, uova fresche, frutti di bosco. Längenfeld : Fam Kuen, Huben 12, tel. +43.699.11909837, www.bauernhof-kuen.at: formaggi di capra di alta qualità. Fam. Holzknecht, Unterried 44, tel. +43.5253.6172: latte fresco e formaggi aromatizzatati.

: Fam Kuen, Huben 12, tel. +43.699.11909837, www.bauernhof-kuen.at: formaggi di capra di alta qualità. Fam. Holzknecht, Unterried 44, tel. +43.5253.6172: latte fresco e formaggi aromatizzatati. Sölden: Steger-Holzknecht, Oberwindaustrasse 7, tel. +43.664.7365969: carni locali, latte, burro, yogurt, formaggi di capra, marmellate, sciroppi, mele, succo di mela, verdure tirolesi, miele, pane della fattoria e grappe.

ÖTZTAL Inside Summer Card

Dà diritto a sconti o gratuità in molte attrazioni turistiche. Si può ottenere gratuitamente pernottando in una delle 300 strutture convenzionate o acquistarla nella formula 3, 7 o 10 giorni (Oetztal Inside Summer Card).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ötztal Tourismus , Gemeindestrasse 4, Sölden; tel. +43.5.7200-0, www.oetztal.com.

, Gemeindestrasse 4, Sölden; tel. +43.5.7200-0, www.oetztal.com. Ötztal Nature Park , Gurglerstrasse 104, Obergurgl, www.naturpark-oetztal.at.

, Gurglerstrasse 104, Obergurgl, www.naturpark-oetztal.at. Guida ufficiale Vacanze in Tirolo: www.tirolo.info.

NOTE DI VIAGGIO

La Repubblica delle biciclette – la Valle di Ötztal

Così viene considerata l’area di Sölden e della Valle di Ötztal perché la ciclabile è solo una delle possibili esperienze a due ruote. L’idea della Bike Republic (BIKE REPUBBLIC) nasce nel 2015 con la creazione del Teäre Line, il primo flow trail per mountain bike, vale a dire il primo percorso concepito per scorrere senza dover fare i conti con difficoltà e ostacoli costituiti da radici e pietre. Oggi i percorsi sono ben 27 tra single trail (sentieri) e percorsi flow; di questi tracciati 16 sono sentieri naturali, mentre 11 sono stati progettati e costruiti in modo ecosostenibile per offrire ai biker una lettura spettacolare di queste montagne.

Tutti i sentieri sono identificati con nomi in dialetto locale considerato patrimonio intangibile Unesco e fanno parte di un sistema che si rivolge a tutti gli appassionati. La Bike Republic infatti comprende un eBike Park a Oetz con vari percorsi divertenti ma facili e rilassanti percorribili anche da ciclisti poco esperti; nel punto in cui la valle di Ötztal si dirama dalla valle dell’Inn, tra meleti e vigneti si trova il Trail Center Ötztaler Höhe destinato agli appassionati di mountain bike desiderosi di allenarsi; a Sölden infine si trova il Pumptrack Rollin’ and Sunny, percorso tecnico ad anello che permette di sperimentare le biciclette tra adrenalina e divertimento, anche per i più piccoli.

Tutto ciò per dire che qui ciclisti tradizionali, stradisti e fouristradisti, cicloviaggiatori lenti, freerider, appassionati biker, fondisti, downhiller, bimbi e famiglie, romantici, tecnologici, avventurosi, adrenalinici, trovano l’ambiente ideale per vivere la passione per le due ruote. La ciclabile della Valle di Ötztal può essere considerata una delle “università europee del cicloturismo” e un progetto virtuoso per il territorio e i viaggiatori che amano scoprire il mondo a 15 km/h. Si tratta infatti di un’infrastruttura importante che permette ai cicloturisti di scoprire questa meravigliosa valle alpina su un percorso protetto lontani dal traffico motorizzato in completa sicurezza.

Simbolo di questa ciclovia che attraversa le alpi tirolesi è il ponte Ferdinand, un gigante di 65 metri e 72 tonnellate di acciaio per consentire ai viaggiatori leggeri e silenziosi di oltrepassare il torrente Ötztaler Ache su un percorso esclusivo. Qui comincia un viaggio nel viaggio, nel mondo di 007 ELEMENTS, installazione cinematografica permanente dedicata al mondo di James Bond. Grazie alla tecnologia si entra in una dimensione dove il surreale, il fantastico e il reale si fondono: vista a 360° su ghiacciai eterni, aria sottilissima, viaggio incredibile nel set di Spectre scoprendo tecnologia, segreti, meraviglie del mondo di James Bond. Un momento indimenticabile, un ponte tra il mondo reale e quello virtuale. Oggi le emozioni cinematografiche vengono provocate dalla magia del mondo digitale ma James Bond è figlio di un’altra epoca e ha ancora la forza di trasmettere effetti speciali, anzi specialissimi, con scene reali, compresi inseguimenti e acrobazie con quello che rimane dell’aere che Bond pilota in Spectre.

Nove sale in due piani in un contesto non tanto diverso dal paradiso: laboratorio tecnologico, sala d’azione, reparto effetti speciali, sequenze d’azioni nella sala proiezioni immersive.

Quassù il viaggio diventa un film dove il fiato rimane sospeso anche oltre il mondo dello 007 più famoso del mondo.