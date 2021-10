La Svezia è il più grande Paese scandinavo. Ogni anno, la sua capitale, Stoccolma, ospita le cerimonie per il Premio Nobel. La sua lingua principale è lo svedese, ma sono altrettanto diffusi l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo. Tra le celebrazioni più importanti a livello nazionale, si annoverano la Festa di mezza estate e il Giorno del kanelbulle. Il Paese ha dato i natali a personalità note a livello internazionale come il drammaturgo Johan Strindberg, il fondatore dell’IKEA Ingvar Kamprad, l’attivista Greta Thurnberg, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, l’attore Max von Sydow e le attrici Anita Ekberg e Noomi Rapace.

Cosa acquistare

Tra le cose che è possibile acquistare in questo Paese, si possono menzionare le bambole di Pippi Långstrump (ovvero la nostra Pippi Calzelunghe), le tradizionali tazze di legno fatte a mano, le scarpe sami in pelle di renna, i Cavalli Dala, i biscotti allo zenzero e cannella, le marmellate di mirtilli e frutti di bosco, gli zainetti Kanken e infine i sacchetti di nicotina che oggigiorno costituiscono una delle più valide alternative al fumo. Ma fai attenzione, i prezzi che vedrai esposti nei negozi e nei mercati sono espressi in SEK, perché la valuta nazionale è la corona svedese.

Cosa vedere

Se non vedi l’ora di immergerti nella natura, il parco nazionale Skuleskogen, il parco nazionale Arcipelago Haparanda e il parco nazionale Stora Sjöfallet sono tra quelli che fanno al caso tuo. Se sei particolarmente appassionato della vita di montagna, i Monti Scandinavi sono la tua meta ideale. Vuoi fare un giro nei musei? Ecco quali sono le opzioni più gettonate: il Museum of Fine Art, The Nordic Watercolor Museum, il Museo dell’aeronautica svedese e il Museo del Vetro Svedese. Infatti, come Murano, la Svezia è famosa per la sua cristalleria. Esiste una via del vetro tra Kalmar e Vaxjo.