Dove: Assisi

Dal: 01-12-2019

Al: 06-01-2020

Assisi, la città-presepe per antonomasia, si illumina durante le feste natalizie con il ricco programma di appuntamenti di “Natale ad Assisi”. Dal 1 dicembre al 6 gennaio 2020, la città propone mercatini, mostre, spettacoli, concerti, presepi viventi, musei sempre aperti e tante altre iniziative per grandi e bambini.

Promossa e coordinata dal Comune, in collaborazione con associazioni del territorio, “Natale ad Assisi” ha preso il via l’8 dicembre, con l’accensione in piazza delle luminarie e di due nuove installazioni: il Bosco incantato e l’Eco albero.

Lungo circa 40 metri e composto da 14 specie autoctone del monte Subasio, il Bosco incantato si ispira al Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoretto, coniugando tradizione e innovazione, bellezza e sostenibilità ambientale. L’Eco albero è invece formato da 80 piccoli abeti, appoggiati uno all’altro a formare un grande albero natalizio. Dopo l’Epifania, gli alberi verranno messe a dimora, come segno di attenzione all’ambiente. A ribadire l’attenzione della città verso il tema dell’ecosostenibilità, nel 40°anniversario della proclamazione di San Francesco, il Comune regalerà borracce ai seimila studenti di Assisi.

Appuntamenti tradizionali

“Natale ad Assisi” dedica grande attenzione all’arte presepiale, rendendo omaggio alle antiche tradizioni. Ogni angolo della città è impreziosito da piccole e grandi natività, e non mancheranno i presepi viventi nei giorni a ridosso del Natale e dell’Epifania.

Per le vie del centro storico girerà il festoso “Trenino di Natale”, che guiderà (gratuitamente) i visitatori alla scoperta dei monumenti e simboli della città. Nei pressi della Basilica di San Francesco, le famiglie troveranno la “Casa di Babbo Natale” e la suggestiva “Case dei Giochi e delle Fate”.

Musei aperti e concerti

Dal 26 dicembre al 6 gennaio i cittadini e visitatori di Assisi potranno approfittare dell’iniziativa “Musei aperti” che coinvolge gli istituti culturali della zona. Non mancheranno i concerti natalizi in piazza: la notte di Capodanno ci sarà Dj set dalle 21, seguito dalla musica della Lorry’s Blonde Band, mentre il 3 gennaio al Teatro Lyrick andrà in scena il “Grande concerto del nuovo anno”.

Assisi Link

A facilitare gli spostamenti su Assisi arriva Assisi Link, il nuovo servizio intermodale del Gruppo FS Italiane nato dalla sinergia tra Trenitalia e Busitalia. Tutti coloro che decideranno di visitare la città potranno approfittare delle tariffe vantaggiose e delle soluzioni green di questo servizio, operativo dal 15 dicembre.

Ben 84 collegamenti intermodali collegheranno ogni giorno la stazione di Assisi con il centro città. I biglietti sono già disponibili online sul sito di Trenitalia, ma si possono comprare anche alla stazioni. Tra le tariffe più convenienti, Perugia-Assisi centro a partire da 4 euro, Roma-Assisi centro a partire da 12,25 euro, Firenze-Assisi centro a partire da 17,10 euro.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti di “Natale ad Assisi”, visitare il sito http://www.nataleassisi.it/