Bergamo e la sua provincia sono tra i territori più duramente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Eppure, giorno dopo giorno, nascono dal basso iniziative e progetti per compensare questa narrazione cupa, per portare sollievo e conforto ai cittadini e per aiutare chi si trova in difficoltà durante questi giorni di reclusione. BergamoInGrande è un portale nato proprio con l’intento di raccontare le pratiche virtuose messe in campo sul territorio durante l’emergenza.

Sviluppato dall’idea di un gruppo di giovani bergamaschi per reagire a paura e tristezza, BergamoInGrande raccoglie quindi storie di speranza, progetti di volontariato, iniziative locali, consigli e pratiche positive. Ma anche idee per affrontare la quarantena, link a progetti di realtà locali e racconti dal territorio.

Qui ne trovate alcune: