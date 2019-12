È in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 a Carrara la manifestazione “Vita all’Aria Aperta”, dedicata a tutti gli appassionati del mondo outdoor e della vita all’aperto.

Saranno i grandi spazi di IMM CarraraFiere a ospitare questo grande evento, che include saloni tematici, proposte per chi ama la natura, mete e destinazioni tutte da scoprire.

L’edizione 2020 di “Vita all’Aria Aperta” include tre fiere:

Tour.it: Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile

Si parlerà di viaggi in autocaravan, motorhome, camper, caravan e tende. Giunto alla 18°edizione, il salone Tour.it è un punto di riferimento per gli appassionati del settore e raduna ogni anno i migliori rivenditori, tour operator ed esperti di turismo itinerante.

TOURismo in Libertà: 4°Salone della Promozione dei Territori e delle Eccellenze Territoriali

Una expo dedicata all’identità territoriale e alla promozione delle risorse a partire dai prodotti locali. Gli esperti parleranno di sviluppo turistico ed eccellenze territoriali, proponendo nuovo mete turistiche lontane dalle destinazioni di massa.

Trek & Ways: Speciale cammini

È il primo evento in Italia dedicato al turismo lento e al cammino in tutte le sue declinazioni. Più che una fiera commerciale, sarà un lungo di incontro con ospiti, viaggiatori ed esperti del settore. Non mancherà uno spazio con la migliore attrezzatura per gli amanti del trekking.

Per maggiori informazioni sulla fiera Vita all’Aria Aperta, consultare il sito – http://tourit.it/