Le vacanze in houseboat (casa-barca) uniscono il comfort dell’appartamento alla libertà della barca. Senza bisogno di patente nautica, si naviga lungo fiumi e canali, spostandosi da un posto all’altro al proprio ritmo, senza fretta e senza vincoli. Le vacanze in houseboat alternano momenti di dolce relax, immersi nella natura, a momenti sulla terra ferma, alla scoperta di paesi e città.

In Europa sono tante le vie fluviali percorribili in houseboat – ne abbiamo selezionate cinque per voi. Salite a bordo, lasciatevi cullare dalla corrente e riscoprite il piacere del viaggio lento, su acqua.

1. Venezia e la laguna, Italia

Venezia è una città liquida, costruita attorno e sull’acqua; solo navigando tra i suoi canali si può coglierne la vera essenza. Percorrere in houseboat il Sile, il fiume che porta a Venezia, è un’esperienza indimenticabile: lungo il percorso che termina alla Serenissima si incontrano isole famose, come Burano e Murano, e borghi più sconosciuti, come Sant’Erasmo e Torcello. Merita una sosta il Parco Naturale Regionale del fiume Sile per la sua fauna ricca e inaspettata.

2. Il canale di Caledonia, Scozia

Il Canale di Caledonia collega il Mare del Nord all’Oceano Atlantico, attraversando paesaggi dall’atmosfera fantasy: brughiere, romantici castelli, laghi, monti e fitte foreste. In houseboat ci si avventura nelle Highlands, terra di eroi leggendari al nord della Scozia, e ci imbatte in uno dei simboli e misteri di questa terra, il lago di Loch Ness. Caratterizzato da 29 chiuse, il canale è perfetto per una navigazione lenta e silenziosa, a stretto contatto con la natura.

3. Amsterdam e i suoi canali, Olanda

Piccola, pianeggiante e ricca di canali, l’Olanda è la destinazione perfetta per una vacanza in houseboat. Si può partire dalla colorata cittadina di Vinkeveen e seguire il fiume Vecht, passando per la vivace Utrecht, Lisse e Amsterdam, per un totale di circa 180km. Durante la navigazione si incontrano rigogliose campagne, remoti villaggi, mulini sperduti e l’imperdibile Parco Keukenhof, il parco di tulipani più grande al mondo.

4. La regione delle Fiandre, Belgio

Solcate da due fiumi principali, Schelda e IJzer, e numerosi altri canali, le Fiandre si possono piacevolmente scoprire a bordo di una houseboat. Le vie d’acqua portano alla scoperta di romantici castelli e città dal grande fascino, ricche di musei, monumenti storici e cioccolaterie. Da non perdere la romantica Bruges, la “Venezia del Nord”, famosa per il centro storico in pietra, la torre medioevale e il gustoso Choco-Story Museum.

5. I canali della Bretagna, Francia

La Bretagna, una regione antica e misteriosa, solare e selvaggia, è percorribile in houseboat sia in senso longitudinale sia in senso trasversale. L’epicentro di questi viaggi è sempre la città di Rennes: da lì ci si imbarca in un viaggio a rallentatore alla scoperta di piccole città, villaggi dal forte carattere e antichi castelli. Tutti immersi in un natura ben preservata, fatta di boschi fitti, brughiere e campagne rigogliose.

Sul numero 283 (agosto/settembre 2020) di Itinerari e Luoghi, disponibile in edicola e online, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario in houseboat tra le meraviglie della Bretagna.

Qui trovate invece tutti i nostri consigli di viaggio.