Ebike hotel a Riccione

Pedalare per decine di chilometri o scalare colline e salite ripide, rappresentano, nell’immaginario collettivo, un’esperienza faticosa e poco gradevole. Con il servizio eBike del Gruppo Leardini, oggi gli ospiti delle strutture del gruppo (Hotel Lungomare, Suite Hotel Maestrale, Residence Lungomare, Metropol Ceccarini Suite, Hotel Residence Lungomare e Hotel Mon Cheri) cambieranno idea: un’esperienza sportiva diventerà pura leisure turistica, dedicata anche a relax e divertimento. Il turismo esperienziale non è più solo un trend, ma una realtà concreta che si sta affermando anche in Romagna, terra che per anni si è affacciata al format ‘mare e ombrellone’ senza sfruttare in pieno il patrimonio culturale e enogastronomico rappresentato dall’entroterra. Il Gruppo Leardini diventa a tutti gli effetti la prima catena di eBike Hotel di Riccione. All’interno di ogni struttura è possibile noleggiare le speciali biciclette a pedalata assistita, che tutti possono usare anche se non si è allenati.

“L’opportunità di sviluppo del cicloturismo sportivo è ben chiara a tutti, racconta Rita Leardini, proprietaria di Leardini Group, e faccio un plauso a tutti i colleghi del circuito Riccione Bike Hotels che già nella nostra città, da anni, lavorano per questo tipo di offerta. Hanno creato qualcosa di unico in Riviera. Il Gruppo Leardini vuole offrire, oggi, un servizio in più a Riccione. Cerchiamo di proporre un’esperienza diversa, sempre all’aria aperta, a chi non si sognerebbe mai di spostarsi sulla bici quando viene in vacanza a Riccione. Dal gruppo di amiche (anche coi tacchi) che vogliono visitare Borgo San Giuliano, fare shopping nel cuore di Santarcangelo o gustarsi un aperitivo alla darsena di Rimini o al porto di Cattolica, fino alle coppie innamorate, agli over 65, a chiunque non abbia mai preso una bici per visitare la Riviera e il suo entroterra, per scoprire un territorio diverso, ricco di storia e luoghi sorprendenti”.

Il format degli eBike Hotel di Leardini Group si arricchisce ancora di più: il cliente può noleggiare la sua bici e scegliere la sua meta preferita, oppure decidere di farsi consigliare dalla struttura ricettiva che può creare, per ogni esigenza, un tour personalizzato con anche una guida a disposizione. Per maggiori informazioni www.leardinigroup.com