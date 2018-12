Emirates: una tariffa speciale in uno dei migliori hotel di Dubai

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, offre un’opportunità speciale a chi ha intenzione di visitare Dubai, offrendo la possibilità di soggiornare una notte gratuitamente in alcuni degli hotel più rinomati della città. L’offerta è valida dal 12 dicembre 2018 al 22 dicembre 2018 per i viaggi tra il 7 gennaio e il 31 marzo 2019. I passeggeri di Economy Class trascorreranno la notte gratuitamente all’Hotel Rove Dubai Marina o al Dubai Downtown, mentre i passeggeri Premium potranno soggiornare al prestigioso JW Marriott Marquis hotel. Per usufruire dell’offerta, i clienti devono prenotare attraverso il seguente link: www.emirates.it/pacchettodubai

Le tariffe (a/r) sono disponibili da uno dei quattro aeroporti serviti da Emirates in Italia (Roma, Milano, Venezia e Bologna) a Dubai le prenotazioni in Economy Class partono da 499 euro, mentre le tariffe in Business Class partono da 2499 euro.

Il volo per Dubai è una delle rotte più amate dai viaggiatori italiani: i clienti che viaggiano su Emirates possono usufruire di oltre 3.500 canali ed un vastissimo assortimento di film, programmi TV, musica e giochi disponibili grazie all’avanzato sistema di intrattenimento a bordo “ICE”. I passeggeri durante il volo potranno gustare ottimi pasti preparati da chef, oltre alle bevande gratuite e ovviamente la premiata ospitalità del suo personale di bordo multinazionale, compresi i cittadini italiani. I clienti della Business Class possono inoltre accedere alla lounge di bordo dell’A380, l’aereo di bandiera utilizzato sulle rotte Milano-Dubai e Roma-Dubai.

Dubai è una città che può offrire fantastiche esperienze a tutti: in poco più di 40 anni, questa città si è trasformata da un piccolo insediamento in una metropoli scintillante e una delle destinazioni più apprezzate e frequentate a livello mondiale.

Dubai è una città dai mille volti, oltre ai suoi più pregiati palazzi tra cui possiamo annoverare il Burj Khalifa, Burj Al Arab, The Dubai Mall e le spettacolari isole Palm, l’appeal poliedrico della città si estende non solo alla sua architettura. Infatti, alcune persone sono attratte dal brusio del luogo: il ritmo frenetico e l’energia di una città d’affari che ormai rappresenta un centro turistico globale. Tuttavia, si potrebbe preferire la tranquillità dei suoi ritiri nel deserto, dei campi da golf o del mare calmo e spiagge.