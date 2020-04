Slow Tour in Toscana tra profumi e sapori di un territorio integro e prezioso con #doitinitaly

L’idea è quella di andare alla scoperta di una Toscana incredibilmente bella tra mare e colline dell’interno lungo itinerari alla scoperta di luoghi ma soprattutto esperienze a diretto contatto col territorio.

Un’occasione per provare l’emozione di conoscere alcuni degli eccellenti prodotti locali come, l’olio extravergine d’oliva, i grandi vini, i fantastici formaggi biologici, alcuni dei migliori piatti tradizionali e per imparare i segreti della cucina locale.

Il viaggio Toscano avrà la sua base a Castagneto Carducci,

in Costa degli Etruschi, terra di nobilissimi vini Bolgheri DOC, e ogni giorno sarà l’occasione per itinerari tematici: ben 7 tappe costruite su misura per viaggiatori in cerca di esperienze legate al territorio e ai suoi narratori.

Inizio scoppiettante Da Ugo,

punto di riferimento dell’enogastronomia castagnetana basata su cacciagione e pasta fatta in casa.

Seconda tappa alla volta di Bolgheri

e i suoi vini leggendari scoprendo la struggente bellezza di strade poetiche come il monumentale viale dei Cipressi.

Ancora Castagneto e l’incontro con la cucina familiare di Zi Martino e la scoperta dell’antica fabbrica di liquori Borsi e i luoghi carducciani.

Terza tappa nel segno del benessere

alle Terme di Sassetta o alla fonte e bagni termali del Calidario a Venturina.

Quarta tappa in terra di Lucca

con una scuola di cucina all’Antico Casale Toscano a Montecarlo condotta dalla signora Teresa. E poi visita al centro storico di Lucca.

Quinta tappa in terra di Maremma

nella bellissima Massa Marittima e nei Parchi della Val di Cornia.

Sesta tappa in terra etrusca a Volterra

passando da Giovanni Cannas, deus ex machina dell’azienda agricola Lischeto, tempio per tutti gli amanti del pecorino.

Finale emozionante con sua maestà il tartufo

ospiti della famiglia Savini e del museo e dei boschi che raccontano segreti del prezioso tubero e della storia di questa famiglia della Valdera.

Per info e contatti:

Italia Highlights

via del Casone Ugolino 29/a, Donoratico (LI),

tel. 0565.774448

email: dmc@italiahighlights.com

Ospiti del Relais dei Mulini Panorama Suites

A due passi dal borgo di Castagneto Carducci con vista verso la costa e l’Arcipelago toscano, il relais è la giusta location per un soggiorno immersi nella semplice eleganza affacciati verso spettacolari tramonti. Piacere dei dettagli e senso dell’ospitalità: www.relaisdeimolini.it