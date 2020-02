Dove: Italia

Dal: 01-03-2020

Al: 01-03-2020

Istituita nel 2008, la Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate vuole favorire il recupero e la valorizzazione di tutti i tronchi ferroviari dismessi nel territorio italiano, per preservare il paesaggio. Organizzata da Co.Mo.Do (Confederazione della Mobilità Dolce) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, dall’ENIT e da Cammini d’Europa, l’iniziativa promuove la conversione delle ex tratte ferroviarie in greenway o piste ciclabili. A oggi sono stati recuperati circa 800 km di tracciati con sessanta interventi di utilizzo, dalla stupenda greenway Spoleto Norcia, alla Treviso-Ostiglia fino al ritorno del Trenino Verde in Sardegna (Mandas -Laconi).

La Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, giunta alla 13° edizione, organizza decine di eventi in tutta Italia, in bicicletta, a cavallo o a piedi, che radunano migliaia di appassionati outdoor. Anche quest’anno non mancheranno i momenti di incontri, flash mob, raduni e convegni con esperti ambientali. L’evento darà anche il via al Mese della mobilità dolce (1 marzo-30 aprile), nato per favorire lo sviluppo di un microsistema economico, sociale e culturale rispettoso del patrimonio naturalistico italiano.

Per conoscere tutte le iniziative in programma per la 13° Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, consultate il sito: http://www.mobilitadolce.org/calendario-attivita/giornata-ferrovie-dimenticate.html.

Tutti gli eventi Co.Mo.Do sono plastic-free.