Luogo ideale per il turismo di prossimità post emergenza

Piccoli borghi che puntellano un territorio di rara bellezza naturalistica, inserito nella rete dei Geoparchi Unesco; cime che superano i 2000 m. e che da oltre 1200 anni sono la dimora di Italus, l’albero più antico d’Europa; una terra con una forte identità, culla di antiche tradizioni spirituali e gastronomiche: ecco il biglietto da visita del Pollino.

Compreso tra Calabria e Basilicata, questo territorio da sempre affascina per la sua purezza e oggi, in piena fase di ripartenza del turismo post emergenza Coronavirus, si candida come spazio per fruire in tutta sicurezza di esperienze uniche lontano dai flussi di massa.

Il Pollino, la vera montagna del sud Italia,

è lo spazio scelto dalla Cooperativa turistica Borghi Mediterranei (realtà di connessione fra pubbliche amministrazioni e operatori turistici per promuovere e coordinare l’offerta territoriale) e da Memo Tour Operator come luogo ideale per approcciare una vacanza secondo linee guida di sicurezza anti Covid-19, stabilite con gli stessi operatori dei servizi sul territorio.

L’idea proposta in un protocollo tra operatori e reti di agenzie del sud Italia è quella di

creare un marchio di destinazione turistica sicura

che consenta a chi viaggia e a chi accoglie, lo standard di una vacanza che abbia il pieno valore del relax e del piacere.

Il Pollino è una montagna per tutti: si può fare trekking per osservare i pini loricati tra le cime maestose o l’immensità di Bosco Magnano a San Severino Lucano; visitare le dimore storiche dei borghi di Civita e Morano Calabro, bandiere arancioni del TCI, modello di ospitalità diffusa ed esempi di turismo lento; fare rafting tra le rapide del fiume Lao a Laino Borgo.

La degustazione di prodotti d’eccellenza

è un’esperienza irrinunciabile: il Moscato di Saracena, presidio Slow Food e perla enologica dalla storia millenaria, il bocconotto di Mormanno, il fagiolo bianco e la melanzana rossa di Rotonda, il paddaccio di Viggianello, tradizionale prodotto caseario ovicaprino.

Il Pollino apre le braccia ai viaggiatori per ripartire in una logica di fiducia e sicurezza reciproca, unendo e rilanciando territori che dell’accoglienza hanno fatto il loro marchio di turismo responsabile.

Per Info e Contatti:

Cooperativa turistica Borghi Mediterranei,

corso Cavallotti, Civita (CS).

Memo Tour Operator,

corso Cavallotti, Civita (CS);

tel. 0981.786322

lovesouthitaly.it

info@lovesouthitaly.it

www.comune.civita.cs.it

www.comune.moranocalabro.cs.it

www.comune.mormanno.cs.it

www.comune.lainoborgo.cs.it

www.comune.viggianello.pz.it

www.comune.sanseverinolucano.pz.it