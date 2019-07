In Valle d’Aosta il turismo diventa sostenibile con il progetto Alpine Green Experience

Il progetto Alpine Green Experience, presentato il 10 luglio a Forte di Bard, rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del turismo sostenibile in Valle d’Aosta. L’idea è infatti quella di coinvolgere il visitatore in un percorso “green” alla scoperta del territorio. Sviluppato da Andrea Celesia, proprietario dell’Eco Wellness Hotel Notre Maison di Cogne, il progetto coinvolge 18 strutture ricettive della regione e offre agli ospiti la possibilità di noleggiare un’autovettura elettrica BMW i3 per effettuare gli spostamenti tra le meraviglie della Valle.

I partner del progetto Alpine Green Experience

Alpine Green Experience ha stretto una collaborazione con il Gruppo CVA, il quarto tra i produttori di energia idroelettrica in Italia, che consente di evitare l’immissione in atmosfera di 1,4 milioni di tonnellate di CO2.

L’accordo prevede la disponibilità all’installazione da parte del Gruppo CVA di colonnine di ricarica delle auto elettriche presso le strutture alberghiere che aderiscono al progetto. Partiranno anche iniziative di co-marketing come la brandizzazione delle dodici autovetture BMW i3 con il logo del Gruppo CVA, il “battesimo” delle auto con il nome delle più significative centrali di produzione di energia rinnovabile in Valle e una comunicazione dei prodotti green proposti da entrambe le realtà.

L’Agente BMW i biAuto di Torino, parte di biAuto Group, è partner del progetto Alpine Green Experience sin dalla fase embrionale e prevede l’utilizzo delle autovetture BMW i3 che sono state selezionate grazie alla loro capacità di interpretare alla perfezione la trasformazione del settore automobilistico verso l’alimentazione elettrica.

Risulta molto importante dal punto di vista strategico anche la collaborazione con la Regione Valle d’Aosta, che ha messo a disposizione del progetto strumenti operativi come il booking vda e che condivide lo sforzo verso una Valle d’Aosta Green, obiettivo imprescindibile per uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio.

TurismoK – management & marketing turistico. Una realtà imprenditoriale che opera nel settore turistico, già leader in Valle d’Aosta e attiva con successo in altre destinazioni turistiche. L’azienda supporterà lo sviluppo degli strumenti di comunicazione e marketing del nascente brand Alpine Green Experience cercando, sulla base di dati di mercato, di promuovere il servizio nei mercati di riferimento. Particolare attenzione sarà posta nel garantire la massima visibilità del prodotto attraverso la realizzazione di specifiche campagne di web advertising.

Il Gal Valle d’Aosta è un’associazione riconosciuta di diritto privato senza fini di lucro, costituita con lo scopo prioritario di coordinare e attuare la strategia di sviluppo locale. In collaborazione con 7 aziende agricole e artigiane, il progetto Alpine Green Experience si arricchisce di una visione che intende mettere in risalto l’autenticità del territorio stimolando l’interazione tra visitatori e artigiani locali, per entrare in contatto diretto con alcuni dei massimi esponenti della cultura locale artigianale ed eno-gastronomica che si tramanda di generazione in generazione.

ADAVA, Associazione Albergatori della Valle d’Aosta, è da sempre catalizzatore di progetti e incubatore di idee. L’associazione è stata di ispirazione anche per Alpine Green Experience, un’iniziativa imprenditoriale dotata di caratteristiche uniche in materia di innovazione nel settore turistico.

Le strutture alberghiere

Aosta: Chambre d’hôtes Maison Bondaz, Hotel Duca di Aosta & ristorante Giuliani al Duca e Omama

Cervinia: Les Neiges d’Antan

Champoluc: Hotel Castor

Cogne: Eco Wellness Hotel Notre Maison, Hotel e Restaurant La Barme e Residence Château Royal

Courmayeur: Au Coeur des Neiges – Chalet Resort, Hotel Berthod, Hotel Cresta et Duc, Hotel Gran Baita, Hotel Pavilion e Hotel Svizzero

Gressoney: Romantic Hotel Jolanda Sport

La thuille: Hotel Le Miramonti

Saint-Vincent: Best Western Plus Hotel Alla Posta e Hotel Au Soleil