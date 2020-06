Itinerari e Luoghi N. 282 Luglio 2020

30É in edicola il numero di Luglio di Itinerari e Luoghi.

Scopri gli Itinerari di questo numero.

Editoriale:

NUOVE CONSAPEVOLEZZE

Dovremmo essere arrivati a buon punto del guado.

Il Coronavirus sarà un’esperienza ben collocata nella memoria di tutti noi.

Guardare al futuro con grande rispetto per il pianeta che ci ospita è una responsabilità individuale e collettiva imprescindibile.

Cosa ci lascia questo evento?

La paura e lo sgomento inziali perché nessuno era preparato – neanche la comunità scientifica – a tutto ciò.

L’impreparazione è stato il tema dominante e la conseguente incertezza il sentimento che ha creato insicurezza e grande instabilità, con ricadute sullo stato sociale ed economico, non solo in Italia.

Abbiamo capito quanto siano importanti il funzionamento della sanità pubblica e il ruolo che riveste l’informazione in un paese dove 60 milioni di commissari tecnici della Nazionale diventano all’occorrenza virologi e consulenti dell’OMS.

Abbiamo capito, se ancora ce ne fosse bisogno, la differenza tra i contenuti social, una piazza di aperti confronti basati sulla mancanza di presenze reali e su una comunicazione umorale, e l’informazione professionale dove la verifica delle fonti è requisito essenziale.

La lezione più grande che abbiamo potuto imparare da questa pandemia è il valore e l’essenza della libertà.

Qualcuno (anche giornalisti professionisti, ahimé…) si è lamentato della privazione di libertà individuali appellandosi a inesistenti norme costituzionali.

Altri più saggiamente, come Massimo Recalcati, hanno sottolineato che

“la libertà non è una proprietà dell’Ego e non significa poter agire senza considerare l’Altro. Il virus ci ha insegnato che la libertà scissa dalla solidarietà è puro arbitrio. In questo strano e surreale isolamento abbiamo stabilito un’inedita connessione con la vita del fratello sconosciuto e con quella più ampia della polis. Solo in questa modalità siamo davvero pienamente sociali, siamo davvero pienamente liberi”.

In parole povere “da soli non andiamo lontano”, dunque meglio attrezzarsi per il futuro.

In questo numero

È con questa visione di collaborazione, condivisione, solidarietà verso i territori che Itinerari e luoghi, durante la pandemia, ha colto l’opportunità di creare nuovi strumenti informativi.

Oltre ai cinque servizi centrali della rivista e gli Itinerari del Cuore, ecco sette Itinerari Coupon, la novità di questo mese.

Con la collaborazione di aziende, enti territoriali, tour operator abbiamo creato l’occasione di offrire a voi lettori coupon del valore di 50 euro spendibili in destinazioni di prossimità, alcune delle quali molto di stanti dai tradizionali flussi turistici: Val Comelico, Finale Ligure, Palena, Cam- pania Felix, Irpinia, Cilento e Basilicata.

In questo numero sole e mare tra Favignana e Levanzo

dove si trovano la più grande area marina protetta del Mediterraneo e il più grande Museo d’Italia sulle tonnare.

Completamente diverso ma sempre affascinante il “mare” trentino di Caldonazzo,

luogo di relax e trekking all’ombra della cima Marzola e del castello di Pergine.

Splendido il viaggio a piedi lungo l’Altavia glaciale tra Valle d’Aosta, Piemonte e Savoia,

sulle tracce di pastori e contrabbandieri, in uno scenario suggestivo con ghiacciai, laghi e cascate.

Natura e meditazione ispirati dall’aura di San Francesco nelle Foreste Casentinesi in terra aretina.

per un emozionante viaggio a piedi in Piemonte, dal lago d’Orta alla “porta della Valsesia”.

E infine un viaggio estero “di prossimità” verso la vicina Slovenia:

per immergersi nella magia di montagne e montanari, laghi e chiese affrescate del Parco Nazionale del Triglav.

Il Direttore

Enrico Caracciolo

Vi Aspettiamo in edicola dal 30 giugno

Itinerari e Luoghi n. 282, Luglio 2020, é in edicola al costo di € 4,50. Disponibile anche la Versione Digitale da scaricare. Buona lettura!

Abbonati a “Itinerari e Luoghi” – CLICCA QUI PER INFO

SOMMARIO

RUBRICHE

ITINERARI DEL CUORE – Le meraviglie del nostro Stivale

ITINERARI COUPON – Un regalo per i lettori

AUSTRIA – Il cuore verdeblu della Carinzia

VALLE D’AOSTA – Silenzio e grandi spazi

TIRANO – Storia e tradizioni

Nel numero di AGOSTO

ITINERARI

Sicilia Isola di Favignana – L’oro del Mare

Trentino Alta Valsugana – Il mare del Trentino

Italia-Francia Valle d’Aosta-Piemonte-Savoia – L’alta via glaciale

Toscana Luoghi dello spirito – Stetti un poco e uscii dal mondo

Slovenia Dal lago di Bohinj al Triglav –Sui sentieri di Kugy alla ricerca della Scabiosa Trenta