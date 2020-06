Un nuovo servizio di vacanza attiva a Francavilla al Mare, dedicato agli amanti della bicicletta

La Ciclostazione dei Trabocchi è un punto di riferimento per tutti i ciclisti, residenti e viaggiatori.

Chi viaggia in bici sa quanto sia importante la manutenzione: ruote gonfie, catena pulita e oliata, movimenti stretti per muoversi in sicurezza.

Benvenuti in una ciclofficina attrezzata

con meccanico qualificato per ogni tipo di riparazione, con servizio express per le riparazioni di emergenza e una postazione di autoriparazione per chi sa fare da solo.

Esternamente è disponibile gratuitamente il controllo della pressione delle gomme e la ricarica per e-bike.

La Ciclostazione dei Trabocchi è il punto di partenza ideale per un giro in bici alla scoperta della provincia di Chieti e dell’intero Abruzzo, grazie alla intermodalità delle stazioni ferroviarie.

Tra i servizi più apprezzati, infatti, il noleggio bici da città, mountain bike, bici da strada, e-bike.

In collaborazione con Bianchi, marchio storico del Made in Italy, sono disponibili biciclette di ogni tipo e per ogni esigenza.

Famiglie, piccoli e grandi gruppi, siete tutti i benvenuti!

La Ciclostazione offre inoltre tutti i prodotti necessari per la mobilità ciclistica: quindi non solo biciclette, ma anche abbigliamento, borracce, lucchetti, zaini, borse, piantine e mappe per partire sempre equipaggiati al meglio.

Ottimo il servizio di collegamento con le strutture che aderiscono al circuito Bike Friendly della regione Abruzzo, che fanno rete con la Ciclostazione per fornire servizi e sconti appositi per cicloturisti.

L’officina è il luogo adatto per trovare informazioni sui percorsi ciclabili, mappe, cartine e consigli utili su alimentazione e biomeccanica per una corretta posizione in sella.

Ai bike tour con guida, la Ciclostazione affianca una proposta di tour autoguidati, vera e propria “specialità della casa”.

Grazie alla mappa o alla traccia GPX, questi tour possono essere fruiti in qualsiasi momento, sia da persone singole sia da piccoli gruppi.

Musica, enogastronomia e natura: ci sono itinerari tematici per tutti i gusti, con tappe intermedie per scoprire le principali attrazioni turistiche ma anche le chicche più nascoste.

Per Info e Contatti:

Ciclostazione dei Trabocchi,

piazza Benedetto Croce 1 (stazione ferroviaria),

Francavilla al Mare (CH),

tel. 351.7586262,

www.ciclostazionedeitrabocchi.it

www.bikelife.it

www.bikeliferent.com

www.vespalover.it

www.bikehelp.it