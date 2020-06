Mare, natura e avventura: la vacanza perfetta in famiglia

Avventurosa o golosa? Tra gli animali o in mezzo alle dune? Più tranquilla o in movimento? Come vuoi che sia la tua vacanza con la famiglia?

L’isola d’Elba, la “capitale” dell’Arcipelago Toscano e cuore del Parco Nazionale riserva MAB Unesco, offre tutto questo e molto di più in una manciata di chilometri.

Con le sue proposte interessanti e un ambiente naturale pressoché incontaminato, l’Elba è la meta ideale per il periodo estivo da vivere in famiglia, soprattutto se si cercano nuovi spunti per affiancare alla vita di spiaggia (all’Elba sono oltre 100, per tutti i gusti!) anche un programma di attività coinvolgenti.

Ecco qui alcune proposte insolite per vivere l’Elba con tutta la famiglia.

Sull’isola potete visitare le affascinanti miniere di magnetite del Ginevro, il giacimento più grande d’Europa; fare trekking a dorso d’asino, unico antico supporto dei contadini elbani; avventurarvi in barca a vela per fare whale watching o snorkeling; esplorare le dune sabbiose di Lacona, lungo la costa meridionale.

E perché non osservare da vicino il mare e tutte le sue creature?

L’Acquario di Marina di Campo è considerato unico per la varietà di specie mediterranee ospitate: dai crostacei alle aragoste, dalle più curiose specie di granchi ai gamberi e paguri; e poi ancora molluschi, stelle marine e ricci, gorgonie e ascidie.

Tra le 80 vasche della struttura si incontra anche la grande Tartaruga Charlie, testimonial dell’attività di salvaguardia ambientale che dal 1993 l’Acquario svolge in difesa di specie protette.

A completare la visita, le vasche tropicali degli squali e dei piranhas, e un piccolo Museo Faunistico dedicato alla fauna terrestre dell’Isola.

Da non perdere l’antica fortezza del Volterraio, che svetta dai suoi 395 m. incastonata nella roccia da cui emerge come per incanto.

Se l’esplorazione del suo interno è un’avventura affascinante anche per i più piccoli, il panorama esterno non è da meno: una vista mozzafiato mostra il profilo della dorsale orientale e all’orizzonte la forma esile dell’isola di Pianosa e l’austera sagoma di Montecristo.

Di fronte alla parte centrale dell’isola con le morbide colline, gli ampi golfi meridionali e l’inimitabile morfologia del golfo di Portoferraio con alle spalle il massiccio imponente del monte Capanne.

Più a destra la selvaggia isola di Capraia e, sullo sfondo, le montagne innevate della Corsica con Capo Corso, proteso verso il nord.

