Lombardia – Arrivano i Giochi di inOrto Summer Tour, dal 3 al 17 luglio 2019

Dove: Lombardia (Milano, Brescia, Bergamo)

Dal: 03-07-2019

Al: 17-07-2019

Sono tre le città della Lombardia – Milano, Brescia e Bergamo – a ospitare i Giochi di inOrto Summer Tour della Fondazione Bonduelle. Saranno tre giornate dedicate ai bambini rimasti in città, che potranno partecipare a una serie di attività educative e divertenti a contatto con la natura. Il primo appuntamento è fissato a Milano, all’Istituto Beata Vergine, il 3 luglio, per poi proseguire a Mompiano, in provincia di Brescia (11 luglio) e a Bergamo, presso la scuola primaria di Bagnatica (17 luglio).

Organizzate in collaborazione con i campus estivi delle città, i Giochi di Inorto vedranno i bambini cimentarsi con l’esperienza della creazione e la cura di un orto. L’obiettivo è di trasmettere anche ai più piccoli l’importanza delle verdure per una corretta alimentazione, ma anche l’importanza del non spreco alimentare.

Con la tappa bresciana, per la prima volta, Giochi di inOrto si rivolge anche ai bambini non vedenti: al Ludo Braille Summer Camp, infatti, bambini non vedenti e normodotati creeranno gli orti tutti insieme, in un progetto di integrazione unico sul territorio nazionale.

Progetto realizzato nel 2012 dalla Fondazione Bonduelle, Giochi di inOrto è un’attività educativa ludica che negli anni ha già sensibilizzato 3000 bambini sull’importanza del consumo di verdura e frutta. Il tutto attraverso esercizi e giochi mirati alla scoperta del gusto di non sprecare cibo e risorse.

L’attività nel dettaglio

I bambini tra i 5 e i 12 anni si metteranno in gioco seguendo, attraverso diverse prove e domande, il percorso per raggiungere l’obiettivo finale: la creazione di un vero e proprio orto. Oltre a rispondere alle domande, bisognerà superare delle prove pratiche. I giochi interattivi infatti hanno lo scopo di insegnare ai bambini diverse attività come la preparazione del terreno, la semina, la cura e il raccolto delle piantine. Insomma, un’occasione per sensibilizzare i più piccoli a mangiare le verdure e a un consumo consapevole.