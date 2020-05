Reggio Calabria e il suo territorio: mare, spiagge, monti e arte per tutti i viaggiatori

La città di Reggio Calabria

Se la tradizione vuole il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria come “il più bel chilometro d’Italia”, forse anche per via del miraggio della Fata Morgana, possiamo dire che il percorso di fascino non si ferma qui ma si estende all’intera area metropolitana.

Dal Castello Aragonese, simbolo della città, ai Bronzi di Riace custoditi nel Museo Archeologico Nazionale, fino al Duomo di Reggio, il santuario di Sant’Antonio e il santuario di San Paolo alla Rotonda, sono tante le meraviglie di Reggio Calabria, una città che ogni anno e tutto l’anno attrae sempre più turisti, e non solo per il suo mare limpido e cristallino.

Esplorare i dintorni di Reggio Calabria

Non potete perdervi l’incantevole spiaggia della Tonnara di Palmi, un angolo di paradiso incorniciato dal bastione montuoso di Sant’Elia, che assume la forma di un leone accovacciato; ma potete anche sciare e fare snowboard a Gambarie d’Aspromonte, la “montagna delle meraviglie”, con all’orizzonte lo Stretto di Messina.

E dal 2019, con l’inaugurazione della pista artificiale sintetica, è addirittura possibile praticare lo sci estivo.

Da Reggio Calabria partono tanti brevi tour alla scoperta del suggestivo monolite di Pietra Cappa, il più alto d’Europa, o di Pentedattilo, il borgo fantasma, Bova, Stilo, Gerace e Bivongi, dove sorge l’antico Monastero Greco-Ortodosso di San Giovanni Theristis, abitato da monaci del Monte Athos.

Esistono poi veri e propri paradisi naturali, come la Caletta Rovaglioso, una spiaggia di scogli tanto piccola quanto preziosa, che rientra tra le dieci spiagge più belle d’Italia, secondo Legambiente.

Percorrendo gli oltre 220 chilometri di costa non mancano le sorprese e le meraviglie: Cala Janculla, Capo Bruzzano, Riace Marina.

Ma Reggio Calabria non è solo la meta perfetta per chi ama il relax assoluto e la vita da spiaggia.

Sport e Avventura nel territorio di Reggio Calabria

Sono tante le attività e le proposte per i viaggiatori più sportivi e avventurosi: dal kite-surf nella baia di Punta Pellaro al trekking lungo le vallate dello Stilaro e dell’Amendolea, fino alle passeggiate nel Sentiero del brigante che, in nove tappe create dal Gruppo escursionisti d’Aspromonte, parte da Santo Stefano per giungere a Serra San Bruno e Bivongi-Stilo, nelle Serre calabresi.

Per info e contatti:

www.cittametropolitana.rc.it

www.turismoreggiocal.it