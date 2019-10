Metti un fine settimana nel Monferrato

Per chi ama trascorrere il proprio tempo all’ aria aperta , ci sono diversi percorsi di trekking e strade da percorrere in bicicletta – anche e-bike – con un esperto accompagnatore. Strade e sentieri che si snodano tra cantine, vigne e castelli, per scoprire tutta la meraviglia delle colline dove nasce il vino Gavi. Le stesse strade solcate da Fausto Coppi e Costante Girardengo che in queste zone sono nati e si allenavano. A Novi Ligure c’è il bellissimo museo dedicato ai campionissimi (www.comune.noviligure.al . it) e a Castellania la casa/museo di Fausto Coppi (www.faustocoppi.it/). Pazzi per il Golf ? Nessun problema: nel comprensorio dell’Alto Monferrato ci sono ben 3 Green da 18 buche dove è possibile fare lezioni personali su pitch e pad con maestri federali, all’interno di resort immersi in dolci colline che in questa stagione assumono i bellissimi colori dell’autunno.

Infine, last but not least, un salto al Serravalle Designer Outlet è d’obbligo per visitare i propri negozi preferiti (con oltre 300 marchi di lusso italiani e internazionali scontati fino al 70% per tutto l’anno, è l’outlet più grande d’Europa – e tornare a casa, in città, con tanta bellezza negli occhi e nel cuore e, perché no, un regalo per se stessi. Con #THINKSERRAVALLE si ha anche diritto al “Fahion Passport (sconto ulteriore del 10% sui prezzi Outlet nei negozi aderenti). Il tutto nel raggio di pochi chilometri, in un angolo di Piemonte ancora genuino ed autentico per scoprire gli “ingredienti” del territorio – natura, charme, cultura, design, sport e piaceri della tavola – che insieme danno vita a quel terroir del basso Piemonte che si sta sempre più affermando come nuova meta attrattiva del Nord Italia, come testimonia la guida dei “Best in Travel 2019” di Lonely Planet che indica il Piemonte come migliore regione da visitare nel 2019.