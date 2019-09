Modena – Sciocola’ e la Ferrari in cioccolato, dal 31 ottobre al 3 novembre

Appello ai golosi: dal 31 ottobre al 3 novembre a Modena torna Sciocola’, il festival del cioccolato, con tanti eventi e gustose sorprese per tutti.

Il tema scelto per questa seconda edizione della manifestazione è lo sport: da una Ferrari monoposto F2004 interamente realizzata in cioccolato in scala 1:1 al casco in onore di Simoncelli, dal pallone di Volley in cioccolato bianco fino alla scacchiera da mordere per un torneo a punti, le creazioni dei mastri cioccolatieri parleranno di sport e passione.

L’edizione 2019 di Sciocola’ raduna cinquanta cioccolatieri e pasticceri da tutta Italia, pronti a far conoscere il cioccolato in tutte le sue dolci declinazioni. Ci saranno più di 100 stand espositivi, dove i visitatori potranno trovare una ricca varietà di prodotti, dai più tradizionali a quelli più innovativi. Dai classici cremini ai macarons al croccante, dalla praline al parmigiano reggiano ai cuneesi al rhum, dal cioccolato bio a quello senza zucchero, la manifestazione propone un vero e proprio viaggio nel mondo del cioccolato.

Grande novità di quest’anno sarà l’apertura serale fino alle 23.00, dal giovedì al sabato e domenica fino alle 20.00. I più curiosi ed appassionati potranno partecipare a degustazioni, laboratori, showcooking e incontri dedicati all’arte del cioccolato. Per i più piccoli non mancheranno appuntamenti educativi e ludici, balli ed esibizioni – Sciocola’ trasforma l’intero centro di Modena in una grande festa, gratuita e perfetta per tutti i palati!

Per maggiori informazioni sull’evento, consultare il sito www.sciocola.it