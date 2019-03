Montichiari (BS) – Il salone Origine si fa in quattro dal 22 al 24 marzo 2019

Dove: Montichiari (BS)

Dal: 22-03-2019

Al: 24-03-2019

Punta i riflettori su olio, carne, formaggi e prodotti di montagna il Salone di Origine, lo spazio dedicato al rapporto tra la terra e la tavola della Fiera di Vita in Campagna, l’appuntamento di primavera interamente dedicato agli hobby farmer in programma a Montichiari (BS) dal 22 al 24 marzo. Evento nell’evento che conta 90 espositori da tutta Italia, il Salone vuole essere un punto di incontro tra consumatori, produttori, enti consortili ed esperti per mettere a fuoco (e sui fornelli) l’agroalimentare made in Italy di qualità, a partire da alcune tra le filiere più rappresentative. Olio extravergine di oliva, carne, formaggi e prodotti di montagna sono quindi i 4 “piatti forti” della 9^ edizione della manifestazione, protagonisti anche di percorsi di conoscenza degli aspetti produttivi e delle modalità di lavorazione, fino agli utilizzi meno conosciuti. Gli incontri dedicati (a numero chiuso previa registrazione) coinvolgeranno i produttori, le associazioni di categoria ed esperi del settore.

Sul fronte olio, torna al Salone d’Origine il concorso “Aipo d’Argento”, il premio oleario internazionale organizzato dall’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli di Verona (Aipo) in collaborazione con Edizioni L’Informatore Agrario, quest’anno alla 16^ edizione. Alla premiazione e ai corsi per assaggiare l’olio si affianca quest’anno il nuovissimo Oil Bar, un banco di degustazione di campioni provenienti dall’Italia e dall’estero. Non mancano le novità anche sul fronte carne, per la prima volta in primo piano a Montichiari con i migliori produttori della Penisola ma anche con dei focus gastronomici per imparare a valorizzare il quinto quarto – i tagli meno pregiati come lombatello, lombetto, spinacino, guancia, collo, anche con le dimostrazioni tecniche di macellai esperti. Si prosegue con una delle voci chiave dell’export agroalimentare del nostro paese, il caseario, una delle bandiere del food di qualità made in Italy ma anche un comparto dal potenziale ancora inespresso e con nicchie tutte da esplorare, a partire dal Salone. Infine, grazie alla collaborazione con la Regione Veneto la Fiera di Vita in Campagna vola ad alta quota con i focus sui prodotti di montagna, tra cui le proposte delle aziende bellunesi colpite dal maltempo dello scorso novembre. A rappresentare le tradizioni gastronomiche montane saranno quindi latte, formaggi e burro, ma anche salumi ed erbe aromatiche, passando per il farro, il grano saraceno, l’orzo bellunese, i fagioli di Lamon, il miele e i piccoli frutti.

Oltre ad assaggiare e acquistare prodotti da tutta Italia, i visitatori più attenti potranno partecipare nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 marzo al corso del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’economia agraria) di Rende (CS) sui segreti per leggere l’etichetta dei prodotti alimentari.