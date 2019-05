Morgex – In alto i calici con la Toupie Gourmanda il 21 luglio 2019

Dove: Morgex (Francia)

Dal: 21-07-2019

Al: 21-07-2019

Sono passati ormai 5 anni dalla prima edizione de La Tòupie Gourmanda (La Pergola Golosa, in Patois), e gli organizzatori sono pronti per l’atteso evento: il grande successo delle prime edizioni, la sfida dell’anno 2017 in cui la gelata di aprile ha compromesso il 99% del raccolto e infine un’ottima produzione dello scorso anno sono passaggi che hanno unito e fortificato di produttori che si sono ancor più convinti a scommettere ancora su questo format innovativo, che vuole promuovere il territorio nella sua interezza.

Domenica 21 luglio 2019 prenderà vita la quinta edizione di questa festa tra le vigne che celebra vini e prodotti del territorio: un viaggio nel gusto che parte dai prati lungo la Strada Vi Plana, dove saranno distribuiti i calici per le degustazioni, e si fa strada nel verde, tra vigneti circondati da vette altissime. Quest’anno i partecipanti potranno scoprire un nuovo percorso, nuove “casette delle vigne”, nuovi piatti e abbinamenti, e non solo: Lo Marcià de la Tòupie, (letteralmente il mercato della pergola), allestito nella zona di partenza, sarà rinnovato. Si tratterà di un vero e proprio mercatino agroalimentare, dove si potranno acquistare vini, formaggi, salumi, pane nero, dolci e tutti i prodotti degustati durante il percorso.

I visitatori procederanno di tappa in tappa, dall’antipasto al dolce, attraverso le caratteristiche “casette delle vigne” in pietra: generazioni di vignerons le hanno utilizzate per organizzare il lavoro, come magazzino o alloggio temporaneo – in alcuni troviamo stufe e camini – e per conservare l’acqua piovana utilizzata per i trattamenti della vigna o per l’irrigazione. Ogni casetta ospiterà uno dei produttori di vino del territorio (Az. Vitivinicola Brunet Piero, Az. Vitivinicola Celegato Carlo, Az. Vitivinicola Pavese Ermes, Cave Mont Blanc, Maison Vevey Albert, abbinato a una particolare pietanza, elaborata dallo chef Agostino Buillas utilizzando unicamente i prodotti di Morgex. Confermata anche l’ottima collaborazione con la delegazione Fisar Valle d’Aosta, che metterà a disposizione i propri sommelier per spiegare le particolarità del vitigno Prié Blanc.

In caso di maltempo il percorso di degustazione si terrà ugualmente, seguendo un itinerario tra i luoghi più caratteristici del centro paese.

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi che partiranno a scaglioni – il primo alle ore 10.00 – per poter assaporare in tutta calma quanto verrà loro offerto, senza fare code. Un’esperienza della durata di 3 ore, incluse le soste, intervallata da momenti di animazioneche permetteranno di scoprire le tradizioni e la vita rurale tipica dell’agricoltura di montagna. Ospiti speciali, i musicisti del gruppo svizzero “Les Cors du Nant” che si esibiranno con i lunghi corni delle Alpi, creando un effetto molto suggestivo.

Si partecipa esclusivamente su prenotazione, contattando la Cave Mont Blanc (Chemin des Iles, 31 – tel. +39 0165 800331). Pagamento all’atto della prenotazione (entro il 19 luglio). Intero: 35.00 euro, ragazzi 7-12 anni 15,00 euro, bambini 0-6 anni gratis