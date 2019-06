Padova – torna dal 13 al 15 settembre 2019 il CICAP Fest, festival della scienza e della curiosità

Dove: Padova

Dal: 13-09-2019

Al: 15-09-2019

Il CICAP FEST, il festival della scienza e della curiosità, torna a Padova dal 13 al 15 settembre 2019, con una serata di benvenuto giovedì 12 all’Auditorium dell’Orto Botanico. La città si trasformerà in una grande palestra intellettuale dove i visitatori potranno stimolare la propria curiosità, esercitare il proprio senso critico e accrescere le proprie conoscenze. Sono previsti più di 200 incontri tra conferenze, dibattiti, spettacoli, laboratori, workshop, seminari, performance, mostre, esperienze virtuali, gite e visite guidate in tutto il centro storico.

L’edizione di quest’anno, intitolata “Dalla Luna alla Terra”, parte da due grandi anniversari del 2019: i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci e i 50 anni dello sbarco sulla Luna. Per un festival dedicato alla scienza e alla curiosità non si potevano scegliere due momenti più significativi: entrambi, infatti, sono simboli fortissimi dell’inarrestabile curiosità che muove l’uomo in qualsiasi epoca. Oltre a essere un momento di celebrazione di grandi conquiste dell’umanità, il festival “Dalla Terra alla Luna” vuole anche fornire spunti di riflessione su questioni cruciali della società contemporanea, come il riscaldamento globale, le false credenze in medicina, gli sprechi di cibo e la fame nel mondo.

Questi alcuni dei temi che verranno affrontati durante il CICAP FEST, che coinvolge importanti nomi della divulgazione, della scienza e del panorama culturale, tra i quali il giornalista e fondatore del CICAP Piero Angela, l’astronauta Paolo Nespoli, l’astrofisica Sandra Savaglio, il fisico Guido Tonelli, il farmacologo Silvio Garattini, il giornalista Paolo Mieli, il fisico Roberto Battiston, il filosofo Massimo Pigliucci del City College di New York, il cronista inglese Brian Deer, artefice dell’inchiesta che ha smascherato la bufala del legame tra vaccini e autismo, e tanti altri.

In programma anche iniziative per avvicinare i visitatori all’esperienza dello sbarco lunare: lo spettacolo “The Moon”, a cura dell’Officina del Planetario di Milano, ripercorrerà le tappe principali della missione sulla Luna e, grazie ai visori 360°, permetterà ai partecipanti di rivivere l’avventura di Neil Armostrong in prima persona.

Il CICAP Fest, il Festival della scienza e della curiosità è promosso dal CICAP in collaborazione con l’Università, il Comune e la Provincia di Padova, con il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il patrocinio di Regione del Veneto, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Camera di Commercio di Padova e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Antonveneta; Istituto Mario Negri, Fondazione Umberto Veronesi, Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, Orto botanico di Padova, Assindustria Venetocentro, Promex, il MUSME, Museo di storia della medicina, L’Officina del Planetario di Milano, il Planetario di Padova, La Specola dell’Inaf di Padova e la Fondazione Zoè come Partner Istituzionali, Intesa Sanpaolo, Confagricoltura Padova e Coop Alleanza 3.0 come sponsor e con la media partnership de Il mattino, Focus, RaiRadio3 Scienza, ilBoLive, Focus Scuola e PLaNCK!.

Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito: cicapfest.it. La maggioranza degli eventi sarà gratuita e per partecipare sarà solo necessario registrarsi sul sito; dal 18 giugno sarà inoltre possibile iscriversi ai workshop e serate a pagamento.