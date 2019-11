Piacere Mediterraneo

: SPAGNA - DA MALAGA A CEUTA

Visitare Malaga è il miglior pretesto per godere di tutti quei piaceri della vita che solo il clima mediterraneo può offrire, ma anche l’occasione per spingersi oltre i luoghi comuni del turismo di massa. Così scoprirete di essere a due passi dalla leggendaria Abila, Colonna d’Ercole in terra d’Africa, meta agognata e temuta da ogni navigante, che per secoli ha segnato i confini del mondo e del pensiero antico

L'articolo completo è presente sulla rivista: Itinerari

Numero: 275

Mese: Novembre

Anno: 2019

Pagina: 104