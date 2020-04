Le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria continueranno ancora per alcune settimane e la possibilità di tornare a uscire scivola un po’ più in là. Eppure questo tempo sospeso può essere l’occasione giusta per conoscere un po’ meglio quei luoghi vicini a casa che spesso, presi dalla foga dell’esotico, sono dimenticati o sottovalutati dai più. È proprio in questa ottica che l’associazione Gite in Lombardia – attiva dal 2017 per promuovere il turismo di prossimità sul territorio lombardo – ha voluto creare e diffondere gratuitamente il “Quiz in Lombardia” , per andare alla scoperta (virtuale) della regione, della sua storia e delle sue tradizioni.

Quiz in Lombardia: come giocare

Il quiz si compone di 65 domande a punti, suddivise in tre sezioni. Ciascuna risposta giusta ha un punteggio, che ci si può segnare comodamente su un foglietto di carta: alla fine vince il giocatore che ha raccolto più punti.

Arte, storia, geografia, natura, territorio… ma anche modi di dire, curiosità, tradizioni: il quiz è una grande raccolta di aneddoti e approfondimenti sul lato “nascosto” della Lombardia, e un’occasione divertente e originale per sapere qualcosa di più su una regione che talvolta viene sottovalutata, pur avendo un grande patrimonio artistico, gastronomico e culturale.

Per esempio, sapete in quale paese lombardo è nato il sistema postale moderno? In quale città si può ordinare una fetta di Bossolà? Quali sono gli ingredienti del vivere bene secondo un celebre detto popolare lombardo? Ancora, le conoscete le vie storiche della Lombardia? Sapete quante guglie ha il Duomo di Milano? Sapreste indicare l’intruso “non lombardo” tra una serie di formaggi locali?

Per ciascuna domanda, Gite in Lombardia ha predisposto anche una breve spiegazione con approfondimento dedicato, così che il quiz non sia solo momento di gioco ma anche di conoscenza. E chissà che, una volta concluso l’isolamento, non verrà voglia di vedere questi luoghi di persona.