Santa Maria Maggiore (VB) – Raduno Internazionale dello Spazzacamino, dal 30 agosto al 2 settembre

Dove: Santa Maria Maggiore (VB)

Dal: 30-08-2019

Al: 02-09-2019

Grande attesa a Santa Maria Maggiore (VB) per il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, un evento unico al mondo che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Giunto alla 38° edizione, la manifestazione prende il via il 30 agosto e si chiude il 2 settembre. Propone una serie di appuntamenti per celebrare un mestiere oggi tutelato e moderno, ma in passato legato a vicende drammatiche.

Giungeranno più di mille spazzacamini per il Raduno, accompagnati dagli attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti di lavoro tradizionali (tutti neri, tranne per la delegazione olandese, che si differenzia da sempre con la propria divisa di un candido bianco). La location non è casuale: la Val Vigezzo è la valle degli spazzacamini, e proprio da qui partirono tanti giovani alla ricerca di fortuna e lavoro. Alla grande sfilata prevista domenica 1 settembre, saranno Germania, Svizzera, Finlandia e Svezia le nazioni più rappresentate. Gli uomini neri arriveranno, come da tradizione, anche dai Paesi dell’est Europa, così come Stati Uniti, Giappone e Russia.

Lo storico evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune di Santa Maria Maggiore e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore. L’edizione 2019 è realizzata con il prezioso supporto dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, del Museo Regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo e del Consiglio Regionale del Piemonte, e con il patrocinio di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, dell’Associazione Musei dell’Ossola e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Il Raduno Internazionale dello Spazzacamino offre la possibilità di riscoprire tradizioni, storie autentiche e dai risvolti a volte tremendi, vivendo un salto nel passato ed anche nel futuro di un mestiere importante e oggi tutelato. Divertimento, goliardia, spirito di festa e di condivisione: sono questi gli ingredienti che ogni anno rendono unico l’evento.

Informazioni e dettagli del programma su www.santamariamaggiore.info