Sarzana (SP) – XIV edizione del Festival della Mente, dal 30 agosto al 1 settembre 2019

Dove: Sarzana (SP)

Dal: 30-08-2019

Al: 01-09-2019

Dal 30 agosto al 1 settembre torna a Sarzana il Festival della Mente, uno degli appuntamenti culturali più attesi di fine estate. Giunto alla XVI edizione e promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, è il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee.

Il Festival della Mente 2019 propone 40 incontri, a cui si aggiungono 20 eventi dedicati a bambini/ ragazzi e 6 workshop didattici nella sezione curata da Francesca Gianfranchi. Radunerà un centinaio di ospiti italiani e internazionali che indagheranno i cambiamenti, il fermento creativo e le speranze della società attraverso incontri, letture, spettacoli e laboratori. Il pubblico, vera anima della manifestazione, avrà la possibilità di dialogare con tutti i grandi nomi presenti.

Tema del Festival della Mente 2019: il futuro

“Il concetto di “futuro” è sempre stato importante e necessario per la mente umana”, spiega Benedetta Marietti, direttrice della manifestazione, “ma acquista particolare significato in un’epoca come la nostra, densa di cambiamenti sociali, di trasformazioni tecnologiche e di incognite che gravano sul presente. Con il consueto approccio multidisciplinare, il festival si interroga sugli scenari possibili che ci attendono in campo scientifico e umanistico, senza però dimenticare che per guardare al domani bisogna conoscere il passato. E con la ferma convinzione che per immaginare il futuro che vogliamo è necessario creare e inventare una realtà nuova a partire dall’oggi”.

Molto importante alla riuscita del Festival il contributo dei giovani volontari, che quest’anno saranno 500. Con il loro entusiasmo e la loro partecipazione attiva, sono la dimostrazione del forte legame che la manifestazione ha creato con il territorio e suoi abitanti.

Biglietti

La lezione inaugurale sarà gratuita. Gli eventi diurni e trilogia (incontri n. 6, 24, 40) costano €4,00, mentre gli eventi serali, approfonditaMente e didatticaMente €8,00.

Le prevendite apriranno il 17 luglio.

Per maggiori informazioni su biglietti e sul progrmma : www.festivaldellamente.it