Viaggio attraverso un territorio che narra la bellezza attraverso un ambiente naturale integro, produzioni di qualità e borghi a misura d’uomo

Scogliere che si tuffano nel mare cristallino e lasciano spazio a spiagge di sabbia fine, modellate da dune e tomboli, protette da splendide pinete.

La Riserva naturale biogenetica dei Tomboli di Cecina è tra le più belle d’Italia: quindici chilometri con percorsi ideali per sportivi e amanti dell’outdoor.

A Bolgheri si trova la prima oasi italiana del WWF e al lago artificiale di Santa Luce, un’oasi Lipu.

La Macchia della Magona con sedici itinerari segnalati, il Parco Costiero della Sterpaia, quello di Rimigliano, o la Riserva Naturale Orti di Bottagone che è una delle rare zone umide italiane con i fenicotteri rosa.

Il Parco Forestale di Poggio Neri, con 37 km di sentieri attrezzati, ospita Il Museo del Bosco, dedicato alla vita dei carbonai.

E poi la Rocca di San Silvestro, villaggio medievale di minatori, con percorsi a cielo aperto o nelle vecchie miniere da esplorare a bordo di un trenino.

I 15 comuni che animano la Costa degli Etruschi hanno deciso di unirsi per mappare una rete di itinerari a piedi, in bici, a cavallo o “sospesi” fra gli alberi, sia per il territorio costiero con i comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo che per quello collinare dei comuni di Campiglia Marittima, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Sassetta, Suvereto.

Tutti i percorsi, raccolti in una mappa cartacea, sono percorribili da smartphone con una web app.

Tra questi borghi medievali si trovano anche Terme dalle proprietà terapeutiche, conosciute da Etruschi e Romani, dove immergersi in ogni periodo dell’anno.

Alcuni percorsi conducono a siti archeologici come la necropoli con le due statue dei “Principi guerrieri”.

O al Museo civico Archeologico di Rosignano Marittimo e quello di Cecina, con il Parco archeologico di San Vincenzino.

Su un piccolo promontorio si trova l’antico villaggio etrusco di Castiglioncello, oggi località turistica nota per le scogliere rosse e le baie riparate.

Sul mare anche Piombino con le antiche mura, in parte attribuite a Leonardo da Vinci.

Poco distante il Parco Archeologico di Baratti e Populonia con la più grande necropoli ed acropoli etrusca sul mare.

A San Vincenzo le strade sono intitolate al mare e alle famiglie di pescatori.

Tutto il territorio è attraversato dalla Strada del Vino e dell’olio Costa degli Etruschi con vini bianchi e rossi di grande pregio.

Fra Castagneto e Bolgheri ci troviamo in piena Bolgheri DOC, patria del Sassicaia e di altri vini protagonisti della storia enologica mondiale.

Per info e contatti:

Web App https://www.siriobluevision.it/mappeinterattivecostadeglietruschi/

e-mail: info@costadeglietruschi.eu