Destinazione “eletta” per un viaggio da sogno; campagne, mare, cultura, buon cibo

Ami la Toscana e sei un appassionato di camper e della vita outdoor?

Per l’estate 2020 è tutto ancora molto incerto e la voglia di viaggiare va di pari passo con il bisogno di sicurezza.

Quale miglior idea allora se non quella di partire con la propria casa a quattro ruote e dirigersi in Toscana?

La Toscana offre dei paesaggi stupendi, raggiungere la meta sarà il viaggio stesso perché ovunque guarderete troverete scorci magnifici di colline e mare.

Castiglione della Pescaia: una meta speciale dove fermarsi

Questa località è poco frequentata dal turismo di massa in bassa stagione, e proprio per questo è molto apprezzata tra i camperisti che vogliono godersi un soggiorno tranquillo.

I suoi punti forti? Un panorama mozzafiato, un mare che sembra perdersi a vista d’occhio e un sito archeologico assolutamente da visitare.

A pochi passi dalla città potrete rilassarvi cullati dal canto dei grilli nella rinomata pineta di Castiglione della Pescaia e trascorrere ore di relax in spiaggia.

Per i camperisti amanti dell’outdoor e del movimento? Una comoda pista ciclabile, centri velici per uscite in canoa e vela e ovviamente passeggiate sulle lunghe spiagge o nell’entroterra.

Se avete voglia di buon cibo qui c’è solo l’imbarazzo della scelta: pesce ma anche carne e ovviamente buon vino sono il fil rouge di tutta la Toscana.

Da non perdere altre mete preziose come Lamporeccchio base ideale per tutti i camperisti amanti dell’arte, che desiderano visitare Firenze, Lucca, Pisa e la piccola Vinci, città natale di Leonardo.

Oppure Tirrenia col vicino Parco Naturale di San Rossore, splendida full immersion nella natura.

E allora? Pronti per partire a bordo del camper per esplorare la stupenda Toscana? Valigie pronte, bambini e cani a bordo, si parte!

Per info e contatti:

Gigi Caravans

Via Galilei 1 angolo Viale Monza 7, Caponago (MB).

tel. 02.95746030

www.gigicaravan.it

GigiCaravans, con i suoi 30 anni di esperienza nel settore, è un punto di riferimento per la zona del nord Milanese e della Brianza per la vendita, il noleggio e la manutenzione di camper. 5000 mq di showroom dove trovare camper nuovi e usati delle migliori marche quali Pilote, Voyageur, Benimar e Rimor. Semi integrali, motorhome, camper puri.. i mezzi sono full optional e dotati di accessori originali di ogni tipo, per donarti il massimo comfort e una totale sicurezza sulla strada.

Flessibilità e libertà con la formula noleggio camper a partire da 90 euro al giorno, assicurazione inclusa, per un viaggio senza pensieri!

,