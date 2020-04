Bici, caicco e trekking per scoprire meraviglie d’Italia dal Delta del Po a Venezia, alle Isole Pontine e la Basilicata dalla costa alle Dolomiti lucane

L’Italia è un paese meraviglioso che ci regala sempre emozioni e viaggi indimenticabili.

Ecco perché abbiamo selezionato una vacanza per il Nord Italia, una per il Centro ed una per il Sud, per coprire la penisola nella sua intera bellezza, e nella sua varietà di possibilità.

Ogni proposta si differenzia per il mezzo utilizzato, dalla bicicletta al caicco passando per il trekking.

Perché in Italia si può fare tutto, senza annoiarsi mai.

Da Cervia a Venezia in bici

Una vacanza in cui il filo conduttore è l’acqua: si parte e si arriva in due città sull’acqua, da Cervia a Venezia, pedalando attraverso il Parco del Delta del Po Emiliano Romagnolo e Veneto.

L’itinerario si affianca all’azzurro del mare e del cielo, tra Riserve Naturali, pinete storiche, dune moderne e piccoli centri ricchi di storia e sapori.

Durata: 7 giorni 6 notti, da domenica a sabato.

Alla scoperta delle Isole Pontine in caicco

Ogni giorno una baia diversa per conoscere e innamorarsi delle Isole Pontine, a bordo di un comodo caicco.

La variegata Ponza, l’affascinante Palmarola e l’enigmatica Ventotene sono la meta perfetta per una nuova dimensione di pace e tranquillità.

Durata: 7 giorni 6 notti, da lunedì a domenica.

Partenze: tutti i lunedì dal 1/6 al 28/9 inclusi.

Trekking tra Basilicata Calabria

Una vacanza di trekking e mare tra Basilicata e Calabria, in una natura selvaggia inaspettata.

Si soggiorna a Maratea, un tesoro prezioso del Sud Italia dall’anima tipica lucana, conosciuta come la città delle 44 chiese e crocevia di trekking tra meraviglie, opera dell’uomo come il Cristo Redentore, secondo al mondo solo al Cristo Redentor di Rio de Janeiro, e opere magiche della Natura, come l’Arcomagno.

Durata: 7 giorni 6 notti, da sabato a venerdì.

